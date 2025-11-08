NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Salud

Veganismo, la tendencia que une salud, empatía y sostenibilidad

noviembre 8, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, una fecha que busca crear conciencia sobre el respeto hacia los animales, la salud y el medio ambiente.

Desde su inicio en 1994 por The Vegan Society del Reino Unido, el veganismo se ha consolidado como un estilo de vida global que rechaza productos de origen animal, ya sean alimentos, ropa, calzado o cosméticos.

Su propósito es evitar el sufrimiento de los seres vivos y reducir el impacto ambiental que genera la producción animal, una de las principales fuentes de contaminación y consumo de recursos naturales.

Estudios muestran que ayuda a mantener un peso equilibrado, favorece la digestión y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo, tiene un impacto positivo en el planeta al disminuir el consumo de agua, las emisiones contaminantes y la presión sobre la biodiversidad.

Se calcula que entre el 1 y el 2 % de la población mundial ya es vegana, un número que sigue aumentando, según datos recientes, el país con mayor porcentaje de es India, donde aproximadamente un 11 % de los adultos respondieron identificarse como veganos.

Temas relacionados:

Salud

Animales

Alimentación

Desarrollo sostenible

Nutrición

Cultura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Departamento del Tesoro

Estados Unidos anuncia financiamiento de 20.000 millones de dólares para Argentina y así reaccionó Javier Milei

El ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, se desmayó en la Casa Blanca / FOTO: Captura de pantalla
Casa Blanca

Emergencia en la Casa Blanca tras el desmayo de un ejecutivo en plena rueda de prensa; cayó al lado de Trump

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Drake y Kendrick Lamar - AFP
Drake

Jueza estadounidense emitió importante dictamen sobre demanda del rapero Drake por canción viral de Kendrick Lamar

Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Departamento del Tesoro

Estados Unidos anuncia financiamiento de 20.000 millones de dólares para Argentina y así reaccionó Javier Milei

El ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, se desmayó en la Casa Blanca / FOTO: Captura de pantalla
Casa Blanca

Emergencia en la Casa Blanca tras el desmayo de un ejecutivo en plena rueda de prensa; cayó al lado de Trump

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Diane Keaton, actriz - Foto: EFE
Actriz

Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar y célebre por sus papeles en El Padrino y Annie Hall

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee - AFP
Daddy Yankee

Tras su reciente colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee ahora compartirán escenario: "Vamos a tener un show espectacular"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre