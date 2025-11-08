Veganismo, la tendencia que une salud, empatía y sostenibilidad

Desde su inicio en 1994 por The Vegan Society del Reino Unido, el veganismo se ha consolidado como un estilo de vida global que rechaza productos de origen animal, ya sean alimentos, ropa, calzado o cosméticos.

Su propósito es evitar el sufrimiento de los seres vivos y reducir el impacto ambiental que genera la producción animal, una de las principales fuentes de contaminación y consumo de recursos naturales.

Estudios muestran que ayuda a mantener un peso equilibrado, favorece la digestión y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo, tiene un impacto positivo en el planeta al disminuir el consumo de agua, las emisiones contaminantes y la presión sobre la biodiversidad.

Se calcula que entre el 1 y el 2 % de la población mundial ya es vegana, un número que sigue aumentando, según datos recientes, el país con mayor porcentaje de es India, donde aproximadamente un 11 % de los adultos respondieron identificarse como veganos.