Presentación de Los del Fuego puso ‘la piel de gallina’ a los hinchas en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

La Copa Sudamericana tendrá este sábado un nuevo campeón entre el Atlético Mineiro y un Lanús que busca ser rey por segunda vez de esta competencia.

Brasileños y argentinos pelean por la llamada "Gran Conquista" en el recientemente remodelado estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay), con capacidad para unos 42.000 espectadores.

VEA TAMBIÉN Confirman fecha de la Finalissima entre Argentina y España pese a la inconformidad de Lionel Scaloni o

La fiesta de la final la inició el grupo argentino Los del Fuego (hinchas confesos de Lanús), quienes interpretaron "Jurabas Tú", canción en honor al Club, ante la hinchada granate que tiene colmado el estadio.

Su presentación se viralizó pronto en redes sociales y es comparada con la que hicieron Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019 entre Colón de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador.

“Piel de gallina, que hermoso el fútbol”, “No soy de Lanús, pero me emocione como un hincha más”, “a la altura de Los Palmeras y Colón”, “y hay gente que dice que es solo fútbol”, “nunca lo entenderán”, “calidad pura”, entre otros son los comentarios que dejó el show de Los del Fuego.

El Galo anhela bordar en su uniforme la insignia de un nuevo campeonato regional luego de la Copa Libertadores que consiguió en 2013 con Ronaldinho Gaúcho.

Lanús, campeón en 2013 de la Sudamericana y liderado en la actualidad por el extremo Eduardo Salvio, apunta a agrandar su imagen para dejar de ser considerado simplemente un club pequeño y tradicional.

Miles de sus hinchas ya llegan a la capital paraguaya en viajes de más de 15 horas en autobús desde Buenos Aires y en vuelos privados.