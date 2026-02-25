Abogado de Diana Ospina explica cómo va la investigación y se refiere al estado de salud de la víctima colombiana

Andrés Felipe, abogado de Diana Ospina, quien permaneció desaparecida por más de 40 horas tras salir de una reconocida discoteca en Bogotá, se refirió al proceso judicial y del estado actual de la víctima.

“Bueno, Diana en este momento se encuentra muy bien, afortunadamente creo que estamos en el mejor escenario posible después de haberla encontrado con vida, por supuesto que es un escenario desde el punto de vista psicológico y personal muy lamentable, pero ella está prestando toda la colaboración con las autoridades y el proceso de recuperación”, indicó en medio de una entrevista para RCN.

Respecto a si se formalizará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el abogado indicó: “Sí, por supuesto, aquí es muy importante entender que debemos comparecer ante la fiscalía, vamos a hacer equipo con la fiscalía, nuestra intención es poder colaborar con esta investigación para que salga de la mejor manera posible lo más pronto, vamos a hacerle unas solicitudes de seguridad a la Fiscalía General de la Nación y por supuesto que vamos a intentar contribuir a la captura de estos delincuentes lo más pronto posible”.

El abogado fue directo al señalar cuáles serían los delitos que deberían investigarse. “La investigación se debe adelantar por el delito de secuestro extorsivo agravado pensamos nosotros, así como delito de uso calificado y agravado”, dijo.

Cabe señalar que, tras una angustiante búsqueda, se confirmó que Diana Ospina, apareció con vida en Bogotá la noche del pasado lunes.

La diseñadora de moda desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicada en Chapinero, y abordar un taxi.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad se evidencia el momento exacto en que Diana Lorena Ospina, de 35 años, fue interceptada al llegar a su vivienda en el barrio Santa María del Lago, Bogotá.

Tras salir del establecimiento nocturno en Chapinero y abordar un taxi, la mujer alcanzó a llegar a la puerta de su residencia.

Horas más tarde, también en video, quedó registrado el momento en que Ospina fue hallada sana y salva, aunque desorientada, en el sector del CAI Mirador.

De acuerdo con las primeras versiones, Ospina no habría sufrido abuso físico, pero sí fue víctima de robo.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad investigan el presunto secuestro bajo la modalidad de "paseo millonario".