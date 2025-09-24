NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Jimmy Kimmel

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense": Jimmy Kimmel volvió a la TV y apuntó contra Trump

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Jimmy Kimmel, comediante estadounidense (AFP)
Jimmy Kimmel, comediante estadounidense (AFP)
La polémica estalló cuando Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunas personas al insinuar que trataban de explotar políticamente la muerte del activista de derecha Charlie Kirk.

El pasado 19 de septiembre, el canal ABC suspendió el programa del reconocido humorista Jimmy Kimmel de manera sorpresiva, lo que suscitó diversas especulaciones, entre ellas, una presunta censura al ser un espacio de sátira política en la que había pullas al gobierno Trump.

En ese entonces, el mandatario estadounidense fue una de las personas que celebró el cierre del programa a través de sus redes sociales, mientras que los televidentes protestan pidiendo el reintegro.

o

Ahora, en la noche del martes, Kimmel regresó a la televisión estadounidense y apuntó contra las amenazas del gobierno de Donald Trump a los comediantes tras la suspensión de su programa de entrevistas.

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense", dijo en un largo monólogo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa.

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", añadió entre aplausos.

La polémica estalló cuando Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunas personas al insinuar que trataban de explotar políticamente la muerte del activista de derecha Charlie Kirk, asesinado por un disparo el 10 de septiembre en un campus universitario .

No obstante, en su declaración Kimmel aseguró que "nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven".

"Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado", dijo.

o

Antes de que saliera al aire el nuevo programa de Kimmel, Trump acusó a la cadena ABC, que lo emite, de "hacer comentarios 99% favorables a la BASURA demócrata" y dijo que el presentador es "otro brazo del DNC", el Comité Nacional Demócrata.

"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares", escribió el republicano.

Esto, en referencia a la elección de Trump el año pasado, cuando la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que interpuso el entonces candidato republicano.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha demandado en los tribunales.

Temas relacionados:

Jimmy Kimmel

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

Jugador de la Selección de Venezuela se queda sin equipo previo a última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026

Partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA da a conocer el precio de las entradas para el Mundial de 2026: esto cuestan las más baratas y más caras

Vectis: el ultra sigiloso avión no tripulado que promete revolucionar la guerra aérea | Foto Canva
Avión

Lockheed Martin revela “Vectis”, el dron de combate que cambiará el poder aéreo mundial

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Trump confirma un segundo ataque de EE. UU. contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda