"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense": Jimmy Kimmel volvió a la TV y apuntó contra Trump

El pasado 19 de septiembre, el canal ABC suspendió el programa del reconocido humorista Jimmy Kimmel de manera sorpresiva, lo que suscitó diversas especulaciones, entre ellas, una presunta censura al ser un espacio de sátira política en la que había pullas al gobierno Trump.

En ese entonces, el mandatario estadounidense fue una de las personas que celebró el cierre del programa a través de sus redes sociales, mientras que los televidentes protestan pidiendo el reintegro.

Ahora, en la noche del martes, Kimmel regresó a la televisión estadounidense y apuntó contra las amenazas del gobierno de Donald Trump a los comediantes tras la suspensión de su programa de entrevistas.

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense", dijo en un largo monólogo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa.

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", añadió entre aplausos.

La polémica estalló cuando Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunas personas al insinuar que trataban de explotar políticamente la muerte del activista de derecha Charlie Kirk, asesinado por un disparo el 10 de septiembre en un campus universitario .

No obstante, en su declaración Kimmel aseguró que "nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven".

"Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado", dijo.

Antes de que saliera al aire el nuevo programa de Kimmel, Trump acusó a la cadena ABC, que lo emite, de "hacer comentarios 99% favorables a la BASURA demócrata" y dijo que el presentador es "otro brazo del DNC", el Comité Nacional Demócrata.

"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares", escribió el republicano.

Esto, en referencia a la elección de Trump el año pasado, cuando la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que interpuso el entonces candidato republicano.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha incrementado su enfrentamiento con los medios estadounidenses, a varios de los cuales ha demandado en los tribunales.