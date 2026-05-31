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Domingo, 31 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Este millón de votos se va a escuchar; vamos a ser protagonistas, será crucial": Sergio Fajardo sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia

mayo 31, 2026
Por: Nucho Martínez
Al ser consultado por la prensa sobre quién apoyará en la segunda vuelta con ese millón de votos que sacó, el experimentado político sostuvo: "Vamos a reflexionar".

Este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo los comicios presidenciales de Colombia 2026. En este proceso electoral el abogado Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en primera vuelta.

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Ahora, el ganador de esta contienda, de la Espriella, se enfrentará al senador de izquierda, Iván Cepeda, el candidato del oficialismo.

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de Colombia, que quedó en la cuarta posición de estas elecciones, obtuvo poco más de un millón de votos.

Al ser consultado por la prensa sobre quién apoyará en la segunda vuelta con ese millón de votos que sacó, el experimentado político sostuvo: "Este millón de votos se va a escuchar, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor, vamos a ser protagonistas".

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"Naturalmente felicito a los que pasaron a segunda vuelta... Este millón de votos vale mucho para nuestro país. Este país hoy tiene miedo y este proyecto político tiene muchos desafíos y es muy grande... Vamos a reflexionar, somos muchas personas, lo que hagamos será crucial. Nunca nos arrodillamos, nunca nos callamos", continuó.

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"Nunca Colombia había estado así. Colombia puede ser distinta, representamos la esperanza de este país, aquí estamos parados, firmes", añadió.

Vale recapitular que el Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ello, el candidato por el movimiento político Defensores de la Patria y el candidato del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Esta primera vuelta inició a las ocho de la mañana y culminó a las cuatro de la tarde. Según las autoridades electorales transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

El sucesor de Gustavo Petro, vale acotar, tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

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