Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite "En Vivo con Jimmy Kimmel".

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", continuó el comunicado de la cadena.

Las amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos) y la salida del aire del programa de Kimmel, quien muchas veces apunta sus dardos a la administración del presidente Donald Trump, generó críticas en la izquierda por infringir la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión en el país.

Artistas, comediantes y figuras del entretenimiento se sumaron a las críticas.

Más de 400 estrellas de Hollywood publicaron este lunes una carta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en defensa de Kimmel y la libertad de expresión.