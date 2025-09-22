NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Televisión

Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

septiembre 22, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
El programa había sido suspendido y esto desató una ola de críticas al gobierno Trump por presunta censura.

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite "En Vivo con Jimmy Kimmel".

o

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", continuó el comunicado de la cadena.

Las amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos) y la salida del aire del programa de Kimmel, quien muchas veces apunta sus dardos a la administración del presidente Donald Trump, generó críticas en la izquierda por infringir la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión en el país.

Artistas, comediantes y figuras del entretenimiento se sumaron a las críticas.

Más de 400 estrellas de Hollywood publicaron este lunes una carta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en defensa de Kimmel y la libertad de expresión.

Temas relacionados:

Televisión

Estados Unidos

Censura

Programa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Asamblea General de la ONU

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Charlie Kirk

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Cámara de grabación - Foto de referencia: Pexels
SNTP

Dos periodistas mexicanos que buscaban cubrir la tensión entre Estados Unidos y el régimen madurista fueron deportados de Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Jair Bolsonaro

Marco Rubio advirtió que EE. UU. responderá a condena de Jair Bolsonaro y Gobierno de Brasil asegura que no se dejará intimidar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Charlie Kirk

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Cámara de grabación - Foto de referencia: Pexels
SNTP

Dos periodistas mexicanos que buscaban cubrir la tensión entre Estados Unidos y el régimen madurista fueron deportados de Venezuela

David Alonso y su primera victoria en el Moto2 - Foto: AFP
David Alonso

David Alonso sigue dando alegrías a Colombia; el corredor consiguió su primera victoria en Moto2

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Jair Bolsonaro

Marco Rubio advirtió que EE. UU. responderá a condena de Jair Bolsonaro y Gobierno de Brasil asegura que no se dejará intimidar

Lamine Yamal y Hansi Flick | Foto: EFE
Lamine Yamal

¿Problemas en el vestuario? Lamine Yamal respondió a las palabras de Hansi Flick sobre los egos y su efecto en el equipo: “no creo que tenga nada que ver”

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

Maduro ventila una conversación con el presidente Pezeshkian para demostrar que cuenta con el apoyo de Irán

Milicias bolivarianas - AFP
Narcotráfico en Venezuela

Maduro dice que milicianos irán a "niveles más elevados y superiores" en los próximos días

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda