¿La captura de Nicolás Maduro se ajusta a las normas internacionales? Experta en cooperación internacional lo explica

La reciente operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, llevada a cabo por Estados Unidos, ha generado un debate significativo sobre lo que legalmente hay detrás de este tipo de operativos.

¿La captura de Nicolás Maduro se ajusta a las normas internacionales?

Nancy Arellano Suárez, especialista en políticas públicas y cooperación internacional, comentó en el informativo NTN24 sobre la complejidad del escenario que enfrenta la comunidad internacional ante tal situación.

Al abordar el papel de la ONU, Arellano resaltó la intervención de Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, quien cuestionó el reconocimiento de Maduro como líder al referirse a él como un "narcoterrorista ilegítimo".

Arellano también indicó que el conflicto es agravado por la "demolición del Estado de Derecho" y el apoyo a redes criminales dentro de Venezuela. La incapacidad para detener a tiempo estos grupos y el fracaso de las negociaciones internacionales han agudizado la crisis.

La especialista enfatizó cómo la comunidad internacional debe replantearse los mecanismos para garantizar los derechos humanos y apoyar la soberanía nacional de manera efectiva.