NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

Empresario Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le informó sobre pagos de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Víctor de Aldama dio a conocer que Rodríguez le entregó un sobre con información sobre este asunto, pero prefirió no dar detalles de su contenido para negociar con el Ministerio Público español.

El empresario español Víctor de Aldama, señalado por la justicia de su país de pagar comisiones para asegurar contratos públicos, dijo este jueves ante la Audiencia Nacional que el régimen venezolano brindó financiamiento al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo confirmaron Europa Press y EFE, según lo señalado en la audiencia a la que tuvieron acceso.

Según revelaron los medios, a la pregunta de la Fiscalía Anticorrupción sobre la fuente de la información a la presunta financiación irregular por parte de PDVSA al PSOE, el mismo Aldama confirmó que había sido Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

o

Aldama dio a conocer que Rodríguez le entregó un sobre con información sobre este asunto, pero prefirió no dar detalles de su contenido para negociar con el Ministerio Público.

El sobre en cuestión sería el mismo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había relevado en informes anteriores. Según esta dependencia, el sobre se encontraría en manos Luis Alberto Escolano, persona de confianza de Aldama.

Fotografías conocidas anteriormente dan cuenta de que el sobre fue recibido el 4 de febrero de 2020 por Víctor de Aldama, días después del polémico viaje a Europa y su presencia en el aeropuerto de Barajas de Madrid.

o

El sobre, que aparece etiquetado como Confidencial, tiene el sello de la “Vicepresidencia de Venezuela”.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Pedro Sánchez

PSOE

España

PDVSA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aseguró que el 2026 será el año de afianzar el desarrollo militar de Venezuela ante las "las amenazas y doctrinas imperiales"

María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aseguró que el 2026 será el año de afianzar el desarrollo militar de Venezuela ante las "las amenazas y doctrinas imperiales"

NASA | Fotos AFP
Nasa

La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz muestra una nueva faceta y se lanza como solista con la canción ‘La Promesa’ con la que busca inspirar a los jóvenes en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre