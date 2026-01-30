Empresario Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le informó sobre pagos de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez

El empresario español Víctor de Aldama, señalado por la justicia de su país de pagar comisiones para asegurar contratos públicos, dijo este jueves ante la Audiencia Nacional que el régimen venezolano brindó financiamiento al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo confirmaron Europa Press y EFE, según lo señalado en la audiencia a la que tuvieron acceso.

Según revelaron los medios, a la pregunta de la Fiscalía Anticorrupción sobre la fuente de la información a la presunta financiación irregular por parte de PDVSA al PSOE, el mismo Aldama confirmó que había sido Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Aldama dio a conocer que Rodríguez le entregó un sobre con información sobre este asunto, pero prefirió no dar detalles de su contenido para negociar con el Ministerio Público.

El sobre en cuestión sería el mismo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había relevado en informes anteriores. Según esta dependencia, el sobre se encontraría en manos Luis Alberto Escolano, persona de confianza de Aldama.

Fotografías conocidas anteriormente dan cuenta de que el sobre fue recibido el 4 de febrero de 2020 por Víctor de Aldama, días después del polémico viaje a Europa y su presencia en el aeropuerto de Barajas de Madrid.

El sobre, que aparece etiquetado como Confidencial, tiene el sello de la “Vicepresidencia de Venezuela”.