NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Aviones de combate

La CIA anunció restauración de avión de reconocimiento estratégico secreto utilizado en la guerra fría

febrero 6, 2026
Por: Laura Talero Rojas
A-12 OXCART | Foto CIA
A-12 OXCART | Foto CIA
En sus tiempos de operación el avión operaba bajo el nombre en clave “Black Shield”, producto de sus misiones a altísima velocidad.

La CIA anunció en su red social X que oficialmente fue restaurado el Lockheed A-12 Oxcart, un avión de reconocimiento estratégico secreto que funcionó para desarrollar operaciones de la CIA a principios de los 60.

o

Según las fuentes oficial, la aeronave estaba siendo reparada por “años de daños causados por el agua que causaron óxido y descascarillado de pintura”.

La importancia de no desechar el avión y repararlo fue porque el avión representa “un logro pionero de la CIA en ingeniería aeronáutica”. Además poseía características asombrosas para la época:

  • Tenia un rendimiento de velocidad Mach 3,35 y un techo de vuelo de 29,000 metros, especial para evadir defensas.
  • Sus dimensiones ostentan una longitud de 31 metros y envergadura de 17 metros.
  • Su diseño y material está construido en su mayoría en titanio para soportar el calor extremo generado por la ficción del aire a gran velocidad.

Asimismo, el Lockheed A-12 Oxcart operó en grandes misiones estratégicas, como fotografiar desplazamientos de misiles, bases aéreas y buques, sus principales encargos fueron:

  • Operación Black Shield, entre 1967 y 1968, se llevaron a cabo 29 misiones de reconocimiento, principalmente sobre Vietnam del Norte para vigilar movimientos de tropas y suministros
  • Corea del Norte, 1968, tras la captura del buque espía USS Pueblo, el A-12 realizó misiones para localizar el barco y detectar la preparación de ataques norcoreanos, identificando alrededor de 84 objetivos principales.
o

De esta forma la aeronave se ganó un lugar en el Museo de la CIA. No obstante, el coronel retirado Ken Collins, recalcó la importancia del avión en misiones pasadas.

“El A-12 es el orgullo de la CIA y de todos los que están relacionados con ella, como debe ser, Deberían estar orgullosos de que el A-12 pueda instalarse en Langley. Arriesgamos nuestras vidas y carreas a diario por el éxito del A-12- Fue un éxito asombroso, en gran medida gracias a la gestión de la CIA”, concluyó Collins.

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump - EFE
Cuba

Régimen de Cuba dice estar "dispuesto" a hablar con EE. UU., pero "sin presiones"

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

