La CIA anunció restauración de avión de reconocimiento estratégico secreto utilizado en la guerra fría

La CIA anunció en su red social X que oficialmente fue restaurado el Lockheed A-12 Oxcart, un avión de reconocimiento estratégico secreto que funcionó para desarrollar operaciones de la CIA a principios de los 60.

Según las fuentes oficial, la aeronave estaba siendo reparada por “años de daños causados por el agua que causaron óxido y descascarillado de pintura”.

La importancia de no desechar el avión y repararlo fue porque el avión representa “un logro pionero de la CIA en ingeniería aeronáutica”. Además poseía características asombrosas para la época:

Tenia un rendimiento de velocidad Mach 3,35 y un techo de vuelo de 29,000 metros, especial para evadir defensas.

Sus dimensiones ostentan una longitud de 31 metros y envergadura de 17 metros .

. Su diseño y material está construido en su mayoría en titanio para soportar el calor extremo generado por la ficción del aire a gran velocidad.

Asimismo, el Lockheed A-12 Oxcart operó en grandes misiones estratégicas, como fotografiar desplazamientos de misiles, bases aéreas y buques, sus principales encargos fueron:

Operación Black Shield , entre 1967 y 1968, se llevaron a cabo 29 misiones de reconocimiento, principalmente sobre Vietnam del Norte para vigilar movimientos de tropas y suministros

Corea del Norte, 1968, tras la captura del buque espía USS Pueblo, el A-12 realizó misiones para localizar el barco y detectar la preparación de ataques norcoreanos, identificando alrededor de 84 objetivos principales.

De esta forma la aeronave se ganó un lugar en el Museo de la CIA. No obstante, el coronel retirado Ken Collins, recalcó la importancia del avión en misiones pasadas.

“El A-12 es el orgullo de la CIA y de todos los que están relacionados con ella, como debe ser, Deberían estar orgullosos de que el A-12 pueda instalarse en Langley. Arriesgamos nuestras vidas y carreas a diario por el éxito del A-12- Fue un éxito asombroso, en gran medida gracias a la gestión de la CIA”, concluyó Collins.