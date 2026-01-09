“La perspectiva de país de María Corina Machado y Edmundo González es una visión muy alineada a lo planteado por Trump”: Antonio de la Cruz

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debe viajar a Washington la próxima semana y afirmó estar "impaciente" por reunirse con ella.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de esta reunión y aseveró que servirá para que Trump repiense los tiempos de las fases planteadas para el regreso de la democracia en Venezuela y le dejará ver que ambos están alineados en lo que piensan por el futuro del país.

“El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump puede recalibrar los tiempos de la fase, cuando conversen y evalúen en cuestión de lo que tenían concebido como proyecto para Venezuela y le permita a su vez ver la perspectiva que el equipo de María Corina y Edmundo González tiene una visión de país muy alineada a lo que está planteando Trump”, aseguró el invitado.

Sobre la designación de Delcy Rodríguez por el Tribunal Supremo de Justicia para que tome las riendas que tenía Nicolás Maduro, De la Cruz dijo: “Hay una situación realmente que llama la atención y es como Delcy (Rodríguez) se ha convertido para Venezuela en el lacayo del imperio, algo la izquierda ha rechazado tanto”.

También habló de Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y quien, según el experto, será un problema para el cambio: “En estos capítulos habrá el de Diosdado Cabello… él se convierte en el obstáculo de poder alcanzar las fases planteadas por la administración Trump para lograr la democracia en Venezuela”.