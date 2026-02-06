La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

A lo largo de su vida Elon Musk ha marcado una gran influencia en el mercado global, consolidándose actualmente como la primera persona en tener patrimonio neto superior a los 800.000 millones de dólares.

En ese orden de ideas, su primer esposa Justine Wilson, quien sostuvo una relación de ocho años con el magnate y es madre de sus cinco hijos, reveló en una conferencia TEDx Talks el secreto de Musk para tener éxito en sus negocios.

Según Wilson el trabajo duro no es la herramienta principal de su éxito, sino es en una palabra simple a la que muchas personas quizás le tienen temor y es al usar el “no”.

“Detrás de cada no hay un sí más profundo”, dijo Wilson, y explicó que ese “sí” oculto correspondía a sus objetivos, y funcionaba a través de la “psicología de oposición”.

La tendencia psicológica que revelo su exesposa corresponde a una preferencia cognitiva donde una persona responde a estímulos o normas esperadas con una reacción contraria, desafiando lo establecido.

A su vez, asociada a la alta autoexigencia, obsesión por metas y a no sentir la necesidad de complacer. Entonces en ese contexto Wilson dice que por cada “no”, él priorizo su vida a “objetivos de gran escala”, como transiciones por ejemplo hacia las energías limpias o la exploración espacial.

Sin embargo, esta tendencia no es exclusiva de Musk, puesto que lideres como Warren Buffett y Steve Jobs han destacado la importancia de filtrar y priorizar lo esencial. Según el diario Variety, Buffett mantiene agendas vacías para pensar con claridad, mientras que Jobs defendía el “no”, como base de la disciplina de producto en Apple.

De acuerdo con la revista de Harvard Deusto, usar la tendencia aumenta la capacidad de combatir y sobreponerse a los propios límites, una forma de resiliencia, crucial en entornos de alta inestabilidad, aportando más a la superación personal.