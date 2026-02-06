NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Elon Musk

La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk | Foto AFP
Justin Wilson recalcó la capacidad de Musk para establecer límites y rechazar distracciones como parte importante de su disciplina laboral.

A lo largo de su vida Elon Musk ha marcado una gran influencia en el mercado global, consolidándose actualmente como la primera persona en tener patrimonio neto superior a los 800.000 millones de dólares.

o

En ese orden de ideas, su primer esposa Justine Wilson, quien sostuvo una relación de ocho años con el magnate y es madre de sus cinco hijos, reveló en una conferencia TEDx Talks el secreto de Musk para tener éxito en sus negocios.

Según Wilson el trabajo duro no es la herramienta principal de su éxito, sino es en una palabra simple a la que muchas personas quizás le tienen temor y es al usar el “no”.

Detrás de cada no hay un sí más profundo”, dijo Wilson, y explicó que ese “sí” oculto correspondía a sus objetivos, y funcionaba a través de la “psicología de oposición”.

La tendencia psicológica que revelo su exesposa corresponde a una preferencia cognitiva donde una persona responde a estímulos o normas esperadas con una reacción contraria, desafiando lo establecido.

A su vez, asociada a la alta autoexigencia, obsesión por metas y a no sentir la necesidad de complacer. Entonces en ese contexto Wilson dice que por cada “no”, él priorizo su vida a “objetivos de gran escala”, como transiciones por ejemplo hacia las energías limpias o la exploración espacial.

o

Sin embargo, esta tendencia no es exclusiva de Musk, puesto que lideres como Warren Buffett y Steve Jobs han destacado la importancia de filtrar y priorizar lo esencial. Según el diario Variety, Buffett mantiene agendas vacías para pensar con claridad, mientras que Jobs defendía el “no”, como base de la disciplina de producto en Apple.

De acuerdo con la revista de Harvard Deusto, usar la tendencia aumenta la capacidad de combatir y sobreponerse a los propios límites, una forma de resiliencia, crucial en entornos de alta inestabilidad, aportando más a la superación personal.

Temas relacionados:

Elon Musk

SpaceX

Espacio

Dinero

Empresarios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Imagen de ceremonia de nominaciones a los Premios Oscar. (EFE)
Nominados Premios Oscar

Detienen en Irán al coguionista de película nominada a los Premios Óscar 2026

Clermont-Ferrand (Francia) - Foto Canva/ Santa Lucía - Foto Bogoshorts
Cine

El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Kanye West | Foto AFP
Kanye West

Kanye West se defiende tras múltiples polémicas y asegura que estuvieron ligadas a un trastorno mental que padece

Imagen de ceremonia de nominaciones a los Premios Oscar. (EFE)
Nominados Premios Oscar

Detienen en Irán al coguionista de película nominada a los Premios Óscar 2026

Cher, cantante y actriz estadounidense - Foto: EFE
Cher

Nadie entiende cómo lo hace a sus casi ocho décadas: Cher deslumbró a más de uno en los Premios Grammy

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez cara a cara con Messi: su nuevo equipo hizo oficial su fichaje

Clermont-Ferrand (Francia) - Foto Canva/ Santa Lucía - Foto Bogoshorts
Cine

El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

Nicolás Maduro y Cilia Flores / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre