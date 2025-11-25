¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

El Departamento de Estado incluyó al Cartel de los Soles como una Organización Terroristas Internacional, oficialmente, el lunes.

Además, el portaviones Gerald R. Ford, considerado el más avanzado del mundo, lidera una fuerza naval dotada con armamento y misiles de alta precisión en varios puntos estratégicos de la región.

Paralelamente, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, llegó a Trinidad y Tobago después de evaluar las maniobras del Comando Sur desde la Base Aérea Roosevelt en Puerto Rico.

Al respecto, Richard Downie, miembro senior del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional; Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA en Buenos Aires, y Eric Rojo, coronel en retiro y analista político, hablaron en Ángulo de NTN24.

“Esa designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera le da a la administración la justificación justamente para hacer ataques dentro de Venezuela, que no tenía la administración antes", dijo Richard Downie.

Por su parte, Alejandro Corbacho caracterizó la situación como "un ejercicio extremo de diplomacia coercitiva. La designación del Cartel de los Soles le da a EE.UU. una justificación para seguir atacando”.

Según el experto, las fuerzas desplegadas son "muy ágiles, muy móviles, que pueden realizar golpes de mano" contra objetivos específicos.

Entre tanto, Eric Rojo afirmó que Estados Unidos mantiene grupos de portaviones desplegados globalmente, y que "aprovechando que hay paz en otras partes, se decidió desplegar esta flota a hacer una interdicción del transporte de drogas que sale de Venezuela, que viene de Colombia".