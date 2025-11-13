NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Administración Trump

Altos mandos militares le presentaron a Trump gama de opciones de operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres, según CBS

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
A principios de esta semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe.

Altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca a las que tuvo acceso la cadena CBS.

Las informaciones precisan que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.

o

Sin embargo, dos de las fuentes confirmaron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final.

Los portavoces de la Casa Blanca no hicieron comentarios de inmediato. Un portavoz del Pentágono declinó hacer declaraciones.

La comunidad de inteligencia estadounidense colaboró proporcionando información para posibles operaciones, señalaron las fuentes de CBS.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no asistió a las reuniones en la Casa Blanca debido a que regresaba de un viaje al extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba por su parte en Canadá participando en la cumbre del G7 de ministros de Relaciones Exteriores.

A principios de esta semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, en donde tiene lugar el despliegue ordenado por Washington, desde hace dos meses, para enfrentar el narcotráfico.

El Gerald Ford se une a una flotilla de destructores, aviones de guerra y unidades de operaciones especiales que ya se encuentran en la región.

o

En los últimos dos meses, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra al menos 21 embarcaciones que, según alegan, transportaban drogas desde Sudamérica a Estados Unidos.

Al menos 80 presuntos narcotraficantes han muerto en los ataques. Dos sobrevivieron y fueron repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

Temas relacionados:

Administración Trump

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Portaviones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Santiago de Chile - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Tengo mi vida hecha acá": el miedo crece entre los venezolanos sin documentos legales en Chile

Estafa en Internet. (Canva)
España

Declaran culpable al asesino de tres hermanos que quedaron endeudadas tras una estafa romántica en internet

Marco Rubio | Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos oficializó suspensión de ayudas para la lucha contra el narcotráfico en Colombia debido a "ineficaces políticas" del presidente Gustavo Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Santiago de Chile - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Tengo mi vida hecha acá": el miedo crece entre los venezolanos sin documentos legales en Chile

Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Estafa en Internet. (Canva)
España

Declaran culpable al asesino de tres hermanos que quedaron endeudadas tras una estafa romántica en internet

Marco Rubio | Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos oficializó suspensión de ayudas para la lucha contra el narcotráfico en Colombia debido a "ineficaces políticas" del presidente Gustavo Petro

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Foto referencia | Canva
Fútbol europeo

Conmoción en el fútbol europeo: jugadores se enteran que su entrenador falleció en pleno partido

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre