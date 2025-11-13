Altos mandos militares le presentaron a Trump gama de opciones de operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres, según CBS

Altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opciones actualizadas de posibles operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca a las que tuvo acceso la cadena CBS.

Las informaciones precisan que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.

Sin embargo, dos de las fuentes confirmaron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final.

Los portavoces de la Casa Blanca no hicieron comentarios de inmediato. Un portavoz del Pentágono declinó hacer declaraciones.

La comunidad de inteligencia estadounidense colaboró proporcionando información para posibles operaciones, señalaron las fuentes de CBS.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no asistió a las reuniones en la Casa Blanca debido a que regresaba de un viaje al extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba por su parte en Canadá participando en la cumbre del G7 de ministros de Relaciones Exteriores.

A principios de esta semana, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, en donde tiene lugar el despliegue ordenado por Washington, desde hace dos meses, para enfrentar el narcotráfico.

El Gerald Ford se une a una flotilla de destructores, aviones de guerra y unidades de operaciones especiales que ya se encuentran en la región.

En los últimos dos meses, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra al menos 21 embarcaciones que, según alegan, transportaban drogas desde Sudamérica a Estados Unidos.

Al menos 80 presuntos narcotraficantes han muerto en los ataques. Dos sobrevivieron y fueron repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.