Miércoles, 17 de septiembre de 2025
La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

septiembre 17, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Desde la perspectiva de la espiritualidad, estas son las claves de cómo los padres pueden acompañar la evolución espiritual de sus hijos en cada etapa de crecimiento.

La kabbalah, una antigua enseñanza espiritual, propone una mirada profunda sobre la crianza y el desarrollo de los niños. Según esta tradición, cada etapa de la infancia y la adolescencia no solo representa un crecimiento humano, sino también un proceso de evolución espiritual que involucra a padres e hijos por igual.

La instructora Patricia Jurado, especialista en kabbalah, explica que de los 0 a los 12 años los niños atraviesan una primera fase de “corrección” espiritual junto a sus padres.

Todo lo que les ocurra a tus hijos entre los 0 y los 12 años viene a enseñarte algo. Si su comportamiento es inquieto, si pelea con sus hermanos o muestra actitudes difíciles, te está reflejando algo que como padre debes aprender”, señala.

La segunda etapa llega entre los 12 y los 21 años, coincidiendo con la adolescencia y la mayoría de edad. En este periodo, asegura Jurado, “el plan de evolución es compartido: parte de lo que refleja tu adolescente todavía te está enseñando comportamientos tuyos que debes mejorar”.

Cómo enfrentar la rebeldía

Cuando los hijos entran en la etapa de rebeldía, la kabbalah recomienda que los padres actúen como un frente unido.

“El padre y la madre tienen que tener la misma voz. No necesariamente en la forma, pero sí en el fondo. Cada uno puede explicar las cosas a su manera, pero el mensaje debe ser el mismo, porque los niños detectan los vacíos de información y es ahí donde empiezan los cuestionamientos”, advierte Jurado.

Escuchar a los hijos, compartir los mismos valores y mantener la coherencia en las reglas familiares son, según la instructora, las claves para fortalecer la relación y guiar el crecimiento espiritual de los jóvenes. “Hacer el ejercicio de escuchar puede ser un gran canal para conducirnos mejor con ellos”, concluye.

