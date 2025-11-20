NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Pena de muerte

Trump insinúa que demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales” podrían ser condenados a muerte

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump. (AFP)
Donald Trump. (AFP)
El mandatario republicano evocó el castigo para los legisladores mediante una publicación en Truth Social.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evocó la posibilidad de la pena de muerte para un grupo de legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer "órdenes ilegales" del gobierno.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano calificó la acción como “comportamiento sedicioso de traidores" y pidió “encerrarlos”.

o

“Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse”, dijo.

En una publicación posterior volvió a referirse al tema, pero evocó un castigo aún mayor. “¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!”, dijo.

El grupo de seis legisladores demócratas, entre los que se encuentran senadores y representantes, dijo en un video publicado el martes en X que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", declararon. Además, añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

Entre los legisladores involucrados está el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, así como la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

o

Desde la Casa Blanca, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, criticó duramente el video señalando que se trataba de un llamamiento abierto al personal militar a "rebelarse contra su comandante en jefe".

Cabe mencionar que la Administración del presidente Trump ha sido fuertemente criticada por el uso de las fuerzas del país dentro como fuera del país, ya que ha desplegado la Guardia Nacional en varias ciudades y ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Pacífico oriental.

