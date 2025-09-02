Potencial heredado: cómo la relación con tus padres influye en tu misión de vida

Llegar a nuestro máximo potencial muchas veces puede ser un camino largo y complicado, sin embargo, Patricia Jurado, instructora en Kababalah, ofrece las claves para llegar a el, sin desistir en el camino.

Todo empieza cuando somos concebidos. “Nosotros nacemos con una luz interna que nos proporciona nuestra madre, es decir, lo que nos nace naturalmente, nuestras herramientas espontáneas. Mientras que el potencial, lo que venimos a hacer en esta vida, es algo que nos proporciona nuestro padre”, explica Patricia Jurado.

La instructora ofrece una visión poderosa sobre el origen de aquello que nos apasiona. “Cuando uno se pregunta: ‘¿Cuál es mi potencia?’, puede mirar a su padre y observar qué sueños tenía en su juventud que no logró cumplir. Por ejemplo, si tu padre era un gran lector y tú sientes el deseo de escribir, no es una coincidencia”, dice.

Según Jurado, ese deseo está directamente relacionado con la energía del padre: “Ese potencial de tu padre actúa como un reflector, iluminando un camino en el que podrías encontrar mucha satisfacción. No es difícil de ver ni de entender, el problema es que muchas veces estamos distraídos”.

Reconocer la influencia positiva de los padres, incluso si la relación ha sido complicada, es fundamental. “Todo aquello que vemos bonito en nosotros también viene de nuestros padres. Aunque tengamos dificultades en el vínculo, ellos son una parte esencial de lo que somos”, consideró.

Este reconocimiento puede estar íntimamente ligado con la misión de vida. Jurado lo expresa así: “Una persona que no logra revelar su potencial se va de este plano con la sensación de que queda algo pendiente, y eso no le permite al alma descansar en paz”.

En contraste, cuando se sanan los vínculos y se reconoce en el padre su luz, su esplendor y su influencia, se puede abrir un camino hacia la realización personal: una profesión, una vocación o una oportunidad de vida pueden surgir desde esa reconciliación interna.

La madre, por su parte, aporta las herramientas naturales que ayudan a manifestar ese potencial a lo largo de la vida.

Pero ¿Cómo activamos ese potencial?

Jurado aconseja dar el primer paso: “Lo primero es atreverse, salir de la zona de confort. Dar ese paso te hará más productivo y feliz”.

Asimismo, Patricia cierra con un mensaje profundo: “Todo lo que te hace feliz se puede compartir. Es un acto de bondad: una comida, un viaje, una casa. Si estás solo, no tiene el mismo sentido. Entonces, tu misión y tu potencial están relacionados con la capacidad de compartir tus dones de manera positiva con el mundo”.