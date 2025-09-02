NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
Ponte al Día

Potencial heredado: cómo la relación con tus padres influye en tu misión de vida

septiembre 2, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Sanar los vínculos familiares puede ser la clave para descubrir nuestra misión de vida y vivir con plenitud.

Llegar a nuestro máximo potencial muchas veces puede ser un camino largo y complicado, sin embargo, Patricia Jurado, instructora en Kababalah, ofrece las claves para llegar a el, sin desistir en el camino.

o

Todo empieza cuando somos concebidos. “Nosotros nacemos con una luz interna que nos proporciona nuestra madre, es decir, lo que nos nace naturalmente, nuestras herramientas espontáneas. Mientras que el potencial, lo que venimos a hacer en esta vida, es algo que nos proporciona nuestro padre”, explica Patricia Jurado.

La instructora ofrece una visión poderosa sobre el origen de aquello que nos apasiona. “Cuando uno se pregunta: ‘¿Cuál es mi potencia?’, puede mirar a su padre y observar qué sueños tenía en su juventud que no logró cumplir. Por ejemplo, si tu padre era un gran lector y tú sientes el deseo de escribir, no es una coincidencia”, dice.

Según Jurado, ese deseo está directamente relacionado con la energía del padre: “Ese potencial de tu padre actúa como un reflector, iluminando un camino en el que podrías encontrar mucha satisfacción. No es difícil de ver ni de entender, el problema es que muchas veces estamos distraídos”.

Reconocer la influencia positiva de los padres, incluso si la relación ha sido complicada, es fundamental. “Todo aquello que vemos bonito en nosotros también viene de nuestros padres. Aunque tengamos dificultades en el vínculo, ellos son una parte esencial de lo que somos”, consideró.

Este reconocimiento puede estar íntimamente ligado con la misión de vida. Jurado lo expresa así: “Una persona que no logra revelar su potencial se va de este plano con la sensación de que queda algo pendiente, y eso no le permite al alma descansar en paz”.

En contraste, cuando se sanan los vínculos y se reconoce en el padre su luz, su esplendor y su influencia, se puede abrir un camino hacia la realización personal: una profesión, una vocación o una oportunidad de vida pueden surgir desde esa reconciliación interna.

La madre, por su parte, aporta las herramientas naturales que ayudan a manifestar ese potencial a lo largo de la vida.

Pero ¿Cómo activamos ese potencial?

o

Jurado aconseja dar el primer paso: “Lo primero es atreverse, salir de la zona de confort. Dar ese paso te hará más productivo y feliz”.

Asimismo, Patricia cierra con un mensaje profundo: “Todo lo que te hace feliz se puede compartir. Es un acto de bondad: una comida, un viaje, una casa. Si estás solo, no tiene el mismo sentido. Entonces, tu misión y tu potencial están relacionados con la capacidad de compartir tus dones de manera positiva con el mundo”.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Kabbalah

Psicología

Salud mental

Espiritualidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Más de Salud

Ver más
Efectos silenciosos de la menopausia - Foto referencia: Canva
Salud

Expertos invitan a prestarle atención a los efectos silenciosos de la menopausia por su repercusión en la salud física y mental

En el continente americano las muertes por enfermedades no transmisibles han aumentado | Foto Canva
Muertes

Estas son las principales causas de muerte en 2025, según la Asociación Americana del Corazón

Recomendaciones de expertos para evitar la dependencia de los dispositivos móviles - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

¿Sabías que las redes sociales pueden causar ansiedad? Estas son las recomendaciones de expertos para evitar la dependencia de los dispositivos móviles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Ataques aéreos de Rusia en Ucrania contra edificios de Reino Unido y la Unión Europea dejan al menos a 15 personas muertas

Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Estados Unidos condenó la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil y anunció acciones para "todos aquellos que ayuden e instiguen conductas sancionadas"

Campo de fútbol y Darwin Machís, futbolista venezolano - Fotos: Pexels / X
UCV

Futbolista venezolano cuestionado por su rendimiento en la Vinotinto deja el balompié español para jugar con la UCV

Kamala Harris - AFP
Kamala Harris

Trump revocó la protección que recibía Kamala Harris como exvicepresidente de EE. UU., después de hacer lo mismo con varios oponentes políticos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Horóscopo del 25 al 31 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano