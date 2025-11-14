NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Dos emisoras de radio en Sucre se suman a la larga lista de medios cerrados en Venezuela

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Cierre de radios en Venezuela
Cierre de radios en Venezuela
La libertad de expresión es una de las áreas más graves de Venezuela bajo la dictadura de Maduro.

Se produce una nueva herida a la libertad de expresión en Venezuela, luego que dos emisoras de radio han sido cerradas, esta vez en el estado Sucre.

Según informó al país el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, el órgano censor del régimen, Conatel, ordenó el cierre de dos estaciones de radio con 30 años de trayectoria.

Las estaciones fueron sacadas del aire tras procedimientos administrativos, en medio de un patrón sostenido de censura contra los medios independientes.

Como ya se ha hecho costumbre, bajo protocolos de revisión de cualquier documento, se procede a cerrar definitivamente a los medios, sin que se ofrecieran mayores explicaciones a los propietarios o trabajadores de las estaciones.

"En la semana del 3 y al 9 de noviembre cerraron las emisoras Cumanesa 105.3 FM y +Network 89.3 FM, en #Cumaná, estado #Sucre", anunció el SNTP.

El régimen sigue imponiendo el terror en todos los ámbitos, en especial al de los medios de comunicación.

 

