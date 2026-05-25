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Carlos A. Giménez

"Espero que en un futuro nos entreguen a Diosdado Cabello": legislador Carlos A. Giménez sobre el número dos del chavismo en Venezuela

mayo 25, 2026
Por: Saúl Montes
Carlos A. Giménez y Diosdado Cabello - EFE
Carlos A. Giménez y Diosdado Cabello - EFE
El legislador republicano se refirió a la situación de Venezuela y a la transición política en el país.

En una declaración en sus redes sociales, el congresista republicano Carlos A. Giménez se refirió a la situación de Venezuela y arremetió contra el régimen chavista que ahora dirige Delcy Rodríguez, a la que acusó de tener “las manos manchadas con la corrupción, la represión y el sufrimiento del pueblo venezolano”.

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“El pueblo venezolano merece una verdadera transición democrática, no otro disfraz de la dictadura. Delcy Rodríguez, la dictadora interina, ha sido parte del régimen criminal chavista desde el principio y tiene las manos manchadas con la corrupción, la represión y el sufrimiento del pueblo venezolano”, escribió Giménez en un mensaje en X.

El legislador de Estados Unidos, quien es un fuerte crítico de la dictadura chavista en Venezuela, también mencionó a Diosdado Cabello, número dos del régimen, a quien tachó de ser “uno de los principales operadores del narcotráfico y la persecución política en Venezuela”.

“Y no podemos olvidar a Diosdado Cabello, uno de los principales operadores del narcotráfico y la persecución política en Venezuela. Cabello debe enfrentar la justicia en los Estados Unidos por sus crímenes contra el pueblo venezolano y por amenazar la seguridad de nuestra región”, añadió.

Finalmente, aseguró que “la libertad de Venezuela no llegará con los mismos verdugos de siempre” y que “el mundo democrático debe mantenerse firme hasta que Venezuela sea verdaderamente libre”.

“¡Que viva Venezuela libre!”, concluyó.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que el legislador Giménez era cuestionado sobre la transición en Venezuela tras meses de la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación de Estados Unidos a comienzo de enero.

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“Está estable, pero yo quiero acelerar la transición (...) el pueblo venezolano se merece la democracia, la libertad. Yo creo ahora está gobernado por la dictadura interina y tenemos que llegar a un punto lo más rápido posible donde el pueblo de Venezuela pueda escoger su presidente”, aseguró.

Se refirió a las causas judiciales que figuras del régimen, como Cabello, aún mantienen en su país: “Espero que en un futuro el gobierno venezolano nos entregue a Diosdado porque tiene cargos bastante serios que en los Estados Unidos y tiene que enfrentar la justicia americana”.

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