Detienen en Irán al coguionista de película nominada a los Premios Óscar 2026

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian, que coescribió ‘Fue solo un accidente’, nominada a los Óscar de este año, se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido, reportó la agencia iraní Fars.

Según Fars, se le acusa de ayudar a preparar una declaración del opositor iraní y ex primer ministro Mir Hosein Musavi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

Mahmoudian coescribió ‘Fue solo un accidente’, nominada a mejor película de habla no inglesa para los Óscar de este año y ganadora de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

Fue arrestado junto con el líder estudiantil Abdollah Momeni y la periodista y activista por los derechos de las mujeres Vida Rabbani, añadió la agencia iraní.

El director de ‘Fue solo un accidente’, el galardonado cineasta Jafar Panahi, condenó la detención de su amigo, coescritor y excompañero de celda en una publicación en redes sociales.

"Mehdi Mahmoudian no es simplemente un activista de derechos humanos con casi nueve años de cárcel. Es un testigo, un oyente y una presencia moral excepcional", afirmó Panahi.

El gobierno alemán también criticó las detenciones. "La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que busca silenciar las voces críticas", declaró el ministro de Cultura, Wolfram Weimer.

Los arrestos se produjeron mientras la República Islámica intenta restablecer su autoridad tras la represión de una ola de protestas que estalló en diciembre.

Teherán ha reconocido miles de muertes durante las protestas, y el domingo la presidencia publicó los nombres de 2.986 personas de las 3.117 que, según las autoridades, murieron en los disturbios.

La ONG Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, afirma que pudo confirmar 6.842 muertes, en su mayoría manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, pero los activistas de derechos humanos advirtieron que la cifra probablemente sea mucho mayor.