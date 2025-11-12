NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Vladímir Putin

Entra en vigor el Acuerdo Estratégico entre Rusia y Venezuela aunque la administración Putin niega la ayuda militar

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
La administración de Putin considera que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, utiliza como pretexto la lucha contra el narcotráfico, para atacar a otras naciones.

Aunque Moscú niega informaciones sobre la petición de ayuda militar del régimen de Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, este miércoles entró en vigencia Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela.

La ley de ratificación del acuerdo fue promulgada por Vladimir Putin y Nicolás Maduro el pasado mes de octubre, y estipula una amplia interacción política y económica que incluyen actividades de energía, minería, transporte y comunicaciones, pero además proyectos de seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Medios internacionales han reseñado que Maduro había solicitado a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas del país, incluido 14 unidades de misiles, la modernización de varios aviones Su-30MK2 y radares, pero el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov lo negó.

"No, no hemos recibido ninguna solicitud".

Sin embargo, destacó que Rusia "está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos", expresó Lavrov.

La administración de Putin considera que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, utiliza como pretexto la lucha contra el narcotráfico, para atacar a otras naciones.

"Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley", dijo.

A su vez el Senado de Rusia instó este miércoles a la comunidad internacional a condenar las operaciones militares impulsadas por el presidente Donald Trump, al considerar que buscan derrocar a Maduro.

Al mismo tiempo, Moscú pidió a la Casa Blanca "a abstenerse de una escalada y a contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas del crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo por medio de la cooperación y el diálogo entre países".

 

 

