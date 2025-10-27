Dos poderosos bombarderos B1 de EE. UU. volaron cerca de Venezuela: pasaron a pocos kilómetros de Maiquetía

Este lunes se reportó el sobrevuelo de dos bombarderos B1 cerca del territorio continental de Venezuela.

El trayecto, que quedó en Flight Radar con los registros 860129 y 850060, muestra que las aeronaves partieron desde el aeropuerto de Grand Forks en Estados Unidos, atravesaron el Caribe y sobrevolaron al frente de la costa venezolana antes de desaparecer.

Esta no es la primera vez que ocurre un sobrevuelo de un aeronave estadounidense de tipo B1 cerca de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA o

El pasado jueves 23 de octubre, Estados Unidos ya había llevado a cabo una demostración de fuerza en medio del aumento de tensiones entre ambos países.

El aeronave apareció apareció en los radares por primera vez al suroeste del área de Dallas-Fort Worth alrededor de las 4:30 a.m., hora del jueves.

En su punto más cercano a Venezuela, estuvo a poco más de 80 kilómetros de la costa.

Cabe recordar, además, que la plataforma de tráfico aéreo Flight Radar registró el 15 de octubre el sobrevuelo de dos aviones bombarderos estadounidenses B-52 también muy cerca de Venezuela.

Según la popular aplicación, dos de estos poderosos bombarderos vuelan juntos frente a las costas venezolanas, identificados como el Bunny01 y el Bunny02. Al cierre de este artículo, sobre las 12:00 del mediodía hora del este, los aviones continuaban sobrevolando la zona en círculos.

En ese entonces, como respuesta al despliegue militar, el régimen de Nicolás Maduro adelantó múltiples ejercicios militares en Venezuela, que incluyeron la militarización de Caracas y Miranda.