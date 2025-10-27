NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen venezolano

Dos poderosos bombarderos B1 de EE. UU. volaron cerca de Venezuela: pasaron a pocos kilómetros de Maiquetía

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Bombarderos B1 de EE. UU. (AFP)
Bombarderos B1 de EE. UU. (AFP)
El pasado jueves 23 de octubre, Estados Unidos ya había llevado a cabo una demostración de fuerza en medio del aumento de tensiones entre ambos países.

Este lunes se reportó el sobrevuelo de dos bombarderos B1 cerca del territorio continental de Venezuela.

El trayecto, que quedó en Flight Radar con los registros 860129 y 850060, muestra que las aeronaves partieron desde el aeropuerto de Grand Forks en Estados Unidos, atravesaron el Caribe y sobrevolaron al frente de la costa venezolana antes de desaparecer.

Esta no es la primera vez que ocurre un sobrevuelo de un aeronave estadounidense de tipo B1 cerca de Venezuela.

o

El pasado jueves 23 de octubre, Estados Unidos ya había llevado a cabo una demostración de fuerza en medio del aumento de tensiones entre ambos países.

El aeronave apareció apareció en los radares por primera vez al suroeste del área de Dallas-Fort Worth alrededor de las 4:30 a.m., hora del jueves.

En su punto más cercano a Venezuela, estuvo a poco más de 80 kilómetros de la costa.

Cabe recordar, además, que la plataforma de tráfico aéreo Flight Radar registró el 15 de octubre el sobrevuelo de dos aviones bombarderos estadounidenses B-52 también muy cerca de Venezuela.

Según la popular aplicación, dos de estos poderosos bombarderos vuelan juntos frente a las costas venezolanas, identificados como el Bunny01 y el Bunny02. Al cierre de este artículo, sobre las 12:00 del mediodía hora del este, los aviones continuaban sobrevolando la zona en círculos.

En ese entonces, como respuesta al despliegue militar, el régimen de Nicolás Maduro adelantó múltiples ejercicios militares en Venezuela, que incluyeron la militarización de Caracas y Miranda.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Aeronave

Avión

Aviones

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

El país latinoamericano que brindó “apoyo de manera total a Venezuela” y criticó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

El país latinoamericano que brindó “apoyo de manera total a Venezuela” y criticó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Fosil hallado en Venezuela
Científicos

Científicos de Venezuela hallan fósil del Ictiosaurio bebé de unos cien millones de años: Estos son los paleontólogos y así lucía el reptil

Salomón Rondón, delantero del Real Oviedo - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el primer gol de Salomón Rondón en su regreso a la liga española con el Real Oviedo: le dio el triunfo a su equipo para salir del fondo de la tabla

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Donald Trump - Gustavo Petro (EFE)
Gustavo Petro

Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda