NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

octubre 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Fue una fortaleza militar formada entre 400 y 700 soldados y se cree que hace parte de un texto de la Biblia en el Libro Éxodo.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto reveló el descubrimiento de una fortaleza militar levantada hace 3.500 años aproximadamente en el desierto del Sinaí, en Tell El-Kharouba, sobre la ruta militar de Horus. El surgimiento se remonta al reinado de Tutmosis I, el tercer rey de la XVIII Dinastía.

o

El lugar cubre más de 8.000 metros cuadrados y en él se identificaron once torres defensivas, grandes muros de piedra de 2,4 metros de grosor, un horno de pan aún conservado y una muralla en zigzag en el lado oeste de 76 metros de longitud, piezas claves que fueron parte estratégica durante el Imperio Nuevo egipcio.

Se cree que fue una gran fortaleza militar; “teniendo en cuenta almacenes, patios y otras instalaciones, estimamos que la guarnición probablemente estaba formada entre 400 y 700 soldados, con un promedio razonable de alrededor de 500 soldados”, comenta Hesham Hussein, subsecretario de Arqueología del Bajo Egipto y Sinaí.

Además de La gran fortaleza, se hallaron objetos únicos como vasijas, fragmentos de cerámica y piedras volcánicas procedentes de las islas griegas, confirmando el intercambio y comunicación de las guarniciones egipcias en la época.

Lo sorprendente de estos restos es que en uno de los fragmentos de la cerámica se encontraba un asa con el nombre grabado de Tutmosis I, que refuerza la idea de que la construcción de este lugar tiene algo en común con el faraón de la época.

Sin embargo, su historia no termina ahí. Según el medio El Cronista, la Ruta Militar de Horus es mencionada en la Biblia en el Libro Éxodo, donde se relata la red de puestos defensivos que custodiaban el camino hacia Canaán y aseguraban las rutas comerciales del desierto original.

o

Dios no los condujo por el camino de los filisteos, aunque era más corto”, relata la cita del texto bíblico y, además, en la época se conocía como una ruta estratégica, asegura el medio.

Los expertos añaden que seguirán con las excavaciones, para conocer más sobre el sitio y reunir más datos sobre la historia, la construcción y la vida cotidiana en la fortaleza militar.

Temas relacionados:

Mundo

Militar

Descubrimiento

Historia

Egipto

Religión

Armas

Turismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Rieles de tren. (Canva - Foto de referencia)
China

China inicia pruebas del tren bala más rápido del mundo: corre a más de 440 km/h

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Menores desaparecidos en Ecuador - AFP
Ecuador

Acusaron de "desaparición forzada" a 17 militares vinculados al caso de cuatro menores muertos en Ecuador, cuyos cuerpos aparecieron calcinados

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
Leonel Messi

Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

Captura presunto capo chino - Canva
Fentanilo

Narco chino señalado como el capo del fentanilo fue capturado en país del Caribe tras fugarse de México

Rieles de tren. (Canva - Foto de referencia)
China

China inicia pruebas del tren bala más rápido del mundo: corre a más de 440 km/h

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda