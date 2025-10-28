La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto reveló el descubrimiento de una fortaleza militar levantada hace 3.500 años aproximadamente en el desierto del Sinaí, en Tell El-Kharouba, sobre la ruta militar de Horus. El surgimiento se remonta al reinado de Tutmosis I, el tercer rey de la XVIII Dinastía.

El lugar cubre más de 8.000 metros cuadrados y en él se identificaron once torres defensivas, grandes muros de piedra de 2,4 metros de grosor, un horno de pan aún conservado y una muralla en zigzag en el lado oeste de 76 metros de longitud, piezas claves que fueron parte estratégica durante el Imperio Nuevo egipcio.

Se cree que fue una gran fortaleza militar; “teniendo en cuenta almacenes, patios y otras instalaciones, estimamos que la guarnición probablemente estaba formada entre 400 y 700 soldados, con un promedio razonable de alrededor de 500 soldados”, comenta Hesham Hussein, subsecretario de Arqueología del Bajo Egipto y Sinaí.

Además de La gran fortaleza, se hallaron objetos únicos como vasijas, fragmentos de cerámica y piedras volcánicas procedentes de las islas griegas, confirmando el intercambio y comunicación de las guarniciones egipcias en la época.

Lo sorprendente de estos restos es que en uno de los fragmentos de la cerámica se encontraba un asa con el nombre grabado de Tutmosis I, que refuerza la idea de que la construcción de este lugar tiene algo en común con el faraón de la época.

Sin embargo, su historia no termina ahí. Según el medio El Cronista, la Ruta Militar de Horus es mencionada en la Biblia en el Libro Éxodo, donde se relata la red de puestos defensivos que custodiaban el camino hacia Canaán y aseguraban las rutas comerciales del desierto original.

“Dios no los condujo por el camino de los filisteos, aunque era más corto”, relata la cita del texto bíblico y, además, en la época se conocía como una ruta estratégica, asegura el medio.

Los expertos añaden que seguirán con las excavaciones, para conocer más sobre el sitio y reunir más datos sobre la historia, la construcción y la vida cotidiana en la fortaleza militar.