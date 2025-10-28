Un huevo de dinosaurio perfectamente conservado en la Patagonia: el hallazgo que reescribe la historia de la especie

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, junto a la Fundación Azara y la National Geographic Society, llevaron a cabo una Expedición Cretácica I donde registraron un hallazgo poco usual en la zona.

VEA TAMBIÉN Científicos logran descubrimiento en momias de dinosaurios que cambia completamente la percepción de su anatomía o

Todo sucedió en la tarde del 7 de octubre de 2025, donde un grupo de paleontólogos argentinos trasmitían en directo una jornada de excavación desde el norte de Río Negro, en la Patagonia argentina.

Uno de los paleontólogos levantó entre sus manos un fósil de dinosaurio casi intacto, preservado según los científicos durante más de 70 años. Todo fue registrado por las cámaras del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Según los expertos, el huevo encontrado parece pertenecerle a la especie de los Bonapartenykus, un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en el sur del continente durante el Cretácico Superior hace unos 66 millones de años aproximadamente.

De la misma manera, en el video publicado en Instagram, los investigadores expresaron “este es muy posiblemente el primer hallazgo de este tipo en América del Sur. Así como lo ven, este fósil tiene más de 70.000.000 de años y no estaba solo, encontramos una Nidada”.

Este hallazgo ha sido uno de los más prometedores en la historia. Debido a su conservación, ahora, los científicos esperan a que las tomografías confirmen si en el interior del huevo se encuentran restos de embriones.



Sin embargo, un gran hallazgo ya se había presentado en esta zona en 2024, cuando se encontró una garra atribuida al Bonapartenykus ultimus, confirmando la gran presencia de este dinosaurio en el territorio del hemisferio sur.

VEA TAMBIÉN El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar o

Asimismo, el equipó de LACEV ha abierto sus puertas en los procesos de expedición para que los usuarios puedan aprender como se llevan a cabo los procesos de un paleontólogo.

Por su parte, los investigadores revelan que, en los próximos meses, este fósil será sometido a estudios con tomografía computarizada y escaneos 3D, su objetivo será reconstruir su morfología sin alterar piezas originales y aprender mucho más de los orígenes pasados de las especies.