Martes, 28 de octubre de 2025
Dinosaurios | Foto Canva
Dinosaurios

Un huevo de dinosaurio perfectamente conservado en la Patagonia: el hallazgo que reescribe la historia de la especie

octubre 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El hallazgo se presentó el 7 de octubre de este año y todo fue captado en una trasmisión en vivo.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, junto a la Fundación Azara y la National Geographic Society, llevaron a cabo una Expedición Cretácica I donde registraron un hallazgo poco usual en la zona.

Todo sucedió en la tarde del 7 de octubre de 2025, donde un grupo de paleontólogos argentinos trasmitían en directo una jornada de excavación desde el norte de Río Negro, en la Patagonia argentina.

Uno de los paleontólogos levantó entre sus manos un fósil de dinosaurio casi intacto, preservado según los científicos durante más de 70 años. Todo fue registrado por las cámaras del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Según los expertos, el huevo encontrado parece pertenecerle a la especie de los Bonapartenykus, un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en el sur del continente durante el Cretácico Superior hace unos 66 millones de años aproximadamente.

De la misma manera, en el video publicado en Instagram, los investigadores expresaron “este es muy posiblemente el primer hallazgo de este tipo en América del Sur. Así como lo ven, este fósil tiene más de 70.000.000 de años y no estaba solo, encontramos una Nidada”.

Este hallazgo ha sido uno de los más prometedores en la historia. Debido a su conservación, ahora, los científicos esperan a que las tomografías confirmen si en el interior del huevo se encuentran restos de embriones.


Sin embargo, un gran hallazgo ya se había presentado en esta zona en 2024, cuando se encontró una garra atribuida al Bonapartenykus ultimus, confirmando la gran presencia de este dinosaurio en el territorio del hemisferio sur.

Asimismo, el equipó de LACEV ha abierto sus puertas en los procesos de expedición para que los usuarios puedan aprender como se llevan a cabo los procesos de un paleontólogo.

Por su parte, los investigadores revelan que, en los próximos meses, este fósil será sometido a estudios con tomografía computarizada y escaneos 3D, su objetivo será reconstruir su morfología sin alterar piezas originales y aprender mucho más de los orígenes pasados de las especies.

3I/ATLAS | Foto Canva
Cometa

Científicos detectan que el cometa interestelar 3l/ATLAS está emitiendo una extraña sustancia que estaría relacionada con su cambio a color verde

EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
Estación Espacial Internacional

Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

Eventos astronómicos de Octubre | Foto Canva
Luna

Estos son los eventos astronómicos más importantes de octubre: Mercurio, Andrómeda y Ceres con gran espectáculo lunar

