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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Gustavo Petro

"Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido": Petro reacciona a caída de avión militar en Colombia

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
La aeronave, un avión Hércules de las Fuerzas Militares, se accidentó en el municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia registrado este lunes en el municipio de Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo.

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"La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi Presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados", mencionó Petro vía X (Twitter).

Seguidamente, manifestó: "Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional. No daré más tiempo, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso, contra viento y marea, modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados".

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En su mensaje, el gobernante colombiano dijo además: "La directora de planeación con el ministro de Defensa deben reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico. Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

"Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento. Antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño. Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas", complementó.

Según reportes, el avión Hércules de las Fuerzas Militares transportaba a más de 100 soldados. El personal se encontraba en una operación de apoyo.

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Puerto Leguízamo es un municipio ubicado en el extremo suroriental del departamento del Putumayo, Colombia, en el corazón de la Amazonía.

Es el municipio más grande del departamento, funcionando como zona fronteriza con Perú y Ecuador, y se encuentra a orillas del río Putumayo.

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