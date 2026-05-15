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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. arrestó a dos exfuncionarios de gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
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El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump.

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos exfuncionarios mexicanos acusados de vínculos con el "Chapo" Guzmán y su cártel de Sinaloa, según documentos judiciales difundidos este viernes y la prensa mexicana.

Gerardo Mérida y Enrique Díaz trabajaron en el gobierno del estado de Sinaloa bajo el mando de Rubén Rocha, quien pidió una licencia al cargo luego que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y deportación a Estados Unidos.

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México pidió pruebas contundentes antes de actuar contra este político, miembro del partido de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum.

Mérida, Díaz, Rocha y otros siete antiguos colaboradores están acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa y distribuir "cantidades masivas" de narcóticos en Estados Unidos.

El arresto de Mérida, de 66 años, ocurrió el lunes, según un registro de la Oficina de Prisiones y ya fue presentado ante un juez y recluido en una cárcel federal de Brooklyn.

La secretaría de Seguridad de México precisó que se entregó a la policía al cruzar la frontera de Nogales.

Díaz por su parte se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades.

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Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021 y abandonó el cargo de manera provisional hace dos semanas al conocerse los cargos en su contra, que rechazó de manera "categórica y absoluta".

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump.

Cabe recordar que liderado por el temido capo Joaquín "Chapo" Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos. Cumple en la actualidad cadena perpetua.

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