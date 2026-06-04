Revelan último parte sobre el estado físico de Neymar a una semana del inicio del Mundial 2026

El futbolista brasileño Neymar no jugará el último amistoso de Brasil antes del Mundial el sábado contra Egipto en Cleveland, para seguir con la recuperación de su lesión, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El astro brasileño de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la selección brasileña en el Mundial de Norteamérica.

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"El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland" y "se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física", dijo la CBF.

Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

Tras su amistoso con Egipto el sábado, la selección de Brasil se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

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El Mundial está pactado para comenzar el próximo jueves 11 de junio con el partido en el que se enfrentarán México y Sudáfrica. Ese mismo día también tendrá lugar el partido entre Corea del Sur y República Checa. Ambos corresponden al Grupo A del torneo.

El campeonato, en el que Argentina buscará defender la corona ganada en Qatar 2022, culminará con la final que está programada para llevarse a cabo el 19 de julio.