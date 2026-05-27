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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Excarcelaciones en Venezuela

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos": Ramón Lozada, general excarcelado por el régimen de Venezuela, a NTN24

mayo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Lozada, uno de los siete militares excarcelados de los que hacían parte del denominado 'Caso Paracaidistas', vaticinó que "todo va a cambiar para mejor".

Ramón Lozada, general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela excarcelado durante la noche del martes por el régimen de Delcy Rodríguez, dijo en La Mañana de NTN24 que lo que ha sufrido, ha sido por los venezolanos.

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos. Lo hemos sufrido y lo sufriremos si fuera necesario siempre por los venezolanos", expresó Lozada, entre lágrimas, a los micrófonos de NTN24 luego de su excarcelación.

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El general envió además un mensaje de esperanza para los ciudadanos venezolanos y la compleja situación que viven cientos de familias a causa de la detención arbitraria de sus seres queridos por motivos políticos sin fundamento.

"Que tengan fe, que todo va a cambiar para mejor", les dijo a los venezolanos Lozada, uno de los siete militares excarcelados de los que hacían parte del denominado 'Caso Paracaidistas' y quienes se volvieron a encontrar con sus familiares luego de casi 10 años de una represiva custodia.

Para Marlon Lozada, hijo del general, la excarcelación de su padre no puede dejar de generar una gran "emoción" tras un largo y doloroso tiempo por el que han tenido que atravesar él y su familia a causa de la inhumanidad del régimen chavista.

"En este momento nos sentimos profundamente emocionados, han sido años de sufrimiento y dolor viendo a mi papá en el estado en que se ha deteriorado, pero gracias a Dios que le ha dado mucha fortaleza para aguantar todo este sufrimiento. Le damos muchas gracias a Dios, primeramente, por darle esta oportunidad de salir en libertad", expresó Marlon Lozada también a NTN24.

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