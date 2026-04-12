Investigación denuncia presuntos negocios de cercanos al presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer con empresarios de petróleo venezolano

En Colombia denuncian presuntos vínculos entre personas cercanas al presidente Gustavo Petro y a su esposa, Verónica Alcocer, con integrantes de la cúpula del régimen venezolano cuando Nicolás Maduro estaba en el poder. Esos son los hallazgos de una investigación del medio digital colombiano La Silla Vacía junto al portal venezolano Armando.Info.

El reportaje señala que empresarios y figuras del entorno presidencial habrían sostenido contactos en Venezuela, especialmente relacionados con el sector petrolero, tras la llegada de Petro al poder, con reuniones y viajes "coincidenciales".

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Según la investigación, algunos de estos encuentros, habrían sido por fuera de los canales diplomáticos formales, y con intereses económicos de por medio. La información, vuelve a poner bajo la lupa la cuestionada relación entre ambos vecinos.

Jineth Prieto, coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía, se conectó con La tarde de NTN24 para hablar al respecto y señaló que lo que se puede concluir “es que todas estas versiones que sonaban desde muy temprano en el gobierno Petro acerca de los intereses que tenía su círculo en el tema petrolero en Venezuela son ciertas”.

“Las evidencias son fotos, documentos y videos que prueban que empresarios cercanos al círculo del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer hicieron negocio con empresas venezolanas para extraer petróleo. Lo que probamos junto con el portal de investigación venezolano es que estos negocios existen y empezaron a cuajarse desde septiembre del 2022, es decir, a solo dos meses de la posesión de Petro”, aseveró.

“Lo que nosotros estamos revelando es que todas estas versiones que sonaban desde muy temprano en el gobierno Petro acerca de los intereses que tenía su círculo en el tema petrolero en Venezuela son ciertas, que se concretaron negocios y todavía hay cosas que no se saben bien, es claro que la red de negocios existe. Es claro que se está moviendo muchos millones de dólares en negocios y hay que entender las condiciones que se han pactado y que otras personas estén detrás, porque es probable que haya más personas que de alguna manera estén participando”, complementó Prieto.