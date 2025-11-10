Temperatura de -10 °C y el campo cubierto de nieve: las impresionantes imágenes de la final de una liga de fútbol del continente americano

El Atlético Ottawa, club de la Premier League de Canadá, salió campeón de la liga local por primera vez en su historia tras vencer por 2-1 al Cavalry FC.

Aunque fue un partido repleto de emociones, el principal protagonista del enfrentamiento fue el clima.

Con una temperatura de -10 °C y el campo totalmente cubierto de nieve, el partido transcurrió entre resbalones, piques de balón y jugadas curiosas.

El encargado de abrir el marcador fue el Cavalry con un gol de Fraser Aird a los 33 minutos, sin embargo, la felicidad duró poco y el local igualó la cuenta con uno de los goles del año apenas seis minutos después.

David Rodríguez sacó una acrobática chilena para poner en el ángulo una pelota imposible para el portero.

En el tiempo extra fue Rodríguez, figura del partido, quien se encargó de calentar el partido con el 2-1 y con eso sacar campeón al Ottawa por primera vez en su historia.

Pero el inclemente clima no fue impedimento para el partido, tanto así que el portero del campeón tuvo que sacar una pala para quitar la nieve del área propia.

Al final, entre la nieve y el frío, el club local pudo levantar la Copa North Star y darle una alegría a su público.