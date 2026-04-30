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Jueves, 30 de abril de 2026
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Jugadoras selección Colombia Sub-17 - Foto tomada @fcfseleccioncol
Jugadoras selección Colombia Sub-17 - Foto tomada @fcfseleccioncol
Selección Colombia Femenina

Arrolladora, Colombia venció por goleada a Bolivia y ascendió en la tabla general del Sudamericano Sub-17

abril 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Durante la última jornada de la fase de grupos, las cafeteras se medirán ante su similar de Paraguay.

Este jueves, la selección Colombia Femenina Sub-17 logró su primera victoria en la fase de grupos de la décima edición del Campeonato Sudamericano de la categoría.

Durante la cuarta jornada del certamen Conmebol, la Tricolor venció por goleada a su similar de Bolivia, con un resultado de 3 a 0. Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua mantienen vivas las esperanzas de hacer un lugar en la siguiente instancia de la competencia.

En el encuentro que se disputó en Defensores del Chaco, Paraguay, la Tricolor se mostró dominante del encuentro de principio a fin, tanto así que a tan solo 5 minutos del pitazo inicial ya había subido en el marcador, por medio de André Rodríguez, quien lanzó un potente derechazo cruzado que terminó en el fondo de la red de Julieta Añez.

A partir de ese momento, aunque Colombia tuvo el dominio de la pelota, se les hizo difícil llegar con jugadas de peligro. Así transcurrió la mayor parte del primer tiempo.

Cuando parecía que los equipos se irían con ese resultado al entretiempo, un error por parte de la jugadora boliviana Jharely Torrico, cuando intenta despejar el balón, cabeceó en su propio arco y puso arriba a las canteras con un global de 2 a 0.

Para la etapa complementaria, las cosas dentro del terreno de juego no cambiaron mucho, pese a los cambios que hicieron los técnicos.

Al igual que en el primer tiempo, Colombia se apoderó del balón y, aunque perdió algunas oportunidades de gol por falta de efectividad, logró ampliar el marcador gracias a la anotación de Maura Henao, quien controló la pelota y lanzó un remate por debajo de las piernas de la guardameta Julieta Añez.

Finalmente, el encuentro terminó 3 goles por 0 a favor del conjunto cafetero, que ascendió en la tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17.

Con el resultado la Tricolor mantiene sus esperanzas de clasificar a la siguiente fase de la competencia y, por qué no, hacerse con uno de los cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Marruecos.

Cabe resaltar que el equipo de Carlos Paniagua venía de empatar 1 a 1 ante Argentina y 0 a 0 ante Chile.

¿Qué viene para la selección Colombia en el Campeonato?

Durante la última jornada de la fase de grupos, las cafeteras se medirán ante su similar de Paraguay, un encuentro en el que es importante sumar de a tres; esto les permitiría avanzar a la siguiente instancia o, en su defecto, disputar los playoffs de la clasificatoria mundialista.

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