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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Organismos de México enciende alertas por riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio Azteca, México | Foto EFE
Estadio Azteca, México | Foto EFE
La alerta tiene como objetivo fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta por el aumento asociado al lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El evento deportivo se celebrará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá su concentración en el país latinoamericano.

Las sedes mundialistas en México serán en el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara, recibiendo juegos de fases de grupos y fases eliminatorias.

Además, el país no solo será sede de partidos, sino que albergará los campos de entrenamiento de varias selecciones.

Alerta de inseguridad

En ese contexto, se espera una derrama masiva de millones de turistas extranjeros visitando las ciudades anfitrionas.

De acuerdo con la UIF esto representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos” asociados a operaciones ilícitas.

Por lo tanto, explicaron que la alerta tiene como objetivo “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.

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El anunció se suma a las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras de México con motivo del Mundial de fútbol y permanecerá vigente hasta 31 de agosto de 2026, donde se podrá actualizar dependiendo la evolución de los riesgos.

Por último, la herramienta de prevención fue elaborada en conjunto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campamento mundial organizado por la FIFA.

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