La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia le expresó a María Corina Machado su deseo de una “transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”

Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, habló con la líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien le expresó su deseo de una “transición pacífica” en la nación caribeña.

“Hablé hoy con María Corina sobre su importante labor por la democracia en Venezuela. Suecia desea una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”, indicó la ministra en su cuenta de X.

Asimismo, solicito que se dé la libertad a todos aquellos presos políticos que aún se encuentran encarcelados y alejados de sus familias de manera injusta y que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

“Exige la liberación inmediata de todos los presos políticos del país”, dijo María Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia.

Por su parte, la líder democrática María Corina Machado, por medio de su cuenta de X, agradeció a Stenergard la “claridad y firmeza que el gobierno de Suecia ha demostrado respecto a la crisis en Venezuela”, dejando claro que ambas naciones coinciden en que “no hay transición posible bajo el yugo de la represión”.

En cuanto a la exigencia por la liberación de los presos políticos, la líder democrática de Venezuela dejó claro que, para la nación europea, no es una “exigencia política, sino un imperativo moral negociable”.

De igual manera, destaco: “El respaldo de democracias sólidas y respetuosas de los derechos humanos, como la de Suecia, es fundamental para fortalecer una presión europea efectiva que nos permita concretar una transición pacífica con plenas garantías democráticas”.

Finalmente, en nombre del pueblo venezolano, manifestó su gratitud al país miembro de la Unión Europea por el acompañamiento a su nación en medio del restablecimiento de la libertad y democracia, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado enero en medio de la operación militar de los Estados Unidos que dio con la captura del líder del régimen chavista.

“Expreso nuestra gratitud al pueblo de Suecia y a su gobierno por su inquebrantable acompañamiento a nuestra justa y legítima causa”, sentenció.