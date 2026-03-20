La NASA lanzará en vivo su cohete más potente en 50 años para llevar humanos de vuelta a la Luna

Este viernes la NASA hizo oficial el próximo lanzamiento del cohete más potente de la agencia: Artemis II SLS (Sistema del Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion, que después de 56 años tiene como objetivo volver a la Luna.

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El cohete de última generación Artemis II SLS, posee 98 metros de altura, destaca por su capacidad de enviar la cápsula de Orión, astronautas y carga pesada directamente a la Luna en un solo lanzamiento.

Se considera el más potente jamás construido por sus cuatro motores RS-25 y dos propulsores de combustible sólido para generar la potencia necesaria. Además, consta de una etapa central construida por Boeing, flanqueada por dos propulsores sólidos.

De ese modo, a través de su cuenta oficial de YouTube la NASA, trasmite la posición del cohete a la espera que del traslado hasta la plataforma de lanzamiento que puede durar hasta 12 horas.

La agencia espacial informó que se “activaron un nuevo conjunto de baterías del sistema de terminación de vuelo, reemplazaron otras baterías en la etapa superior, la etapa central y los propulsores de combustible sólido, y cargaron las baterías del sistema de aborto de lanzamiento de Orion”.

No obstante, la misión Artemis II, marcará un paso importante en la astronomía, los profesionales que estarán en la misión son los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Kocj, junto a Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

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Cabe resaltar que la misión ha debido ser postergada en varias ocasiones por problemas técnicos. El cohete, la tripulación y los ingenieros de la NASA están ahora "listos", aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial de Estados Unidos.

En ese contexto, la NASA prevé lanzar el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.