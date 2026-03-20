Así fue la legendaria pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee en “Furor del Dragón”, una escena histórica del cine

La película Furor del Dragón (The Way of the Dragon), estrenada en 1972, reunió a dos leyendas de las artes marciales, Bruce Lee, en el papel de Tang Lung, y Chuck Norris, quien interpretó a Colt. El enfrentamiento entre ambos actores se convirtió en una de las escenas más memorables en la historia del cine de acción.

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Para ese momento, Bruce Lee ya era una figura reconocida internacionalmente por su dominio de las artes marciales y su filosofía de combate, mientras que Chuck Norris destacaba como campeón de karate y una de las grandes figuras del deporte en Estados Unidos. La combinación de sus estilos y trayectorias elevó el impacto de la escena.

En la historia, Colt es un luchador al servicio de la mafia que busca apoderarse de un restaurante en Roma, mientras que Tang Lung llega desde Hong Kong para ayudar a los propietarios del lugar. La confrontación entre ambos personajes se construye a lo largo de la película hasta desembocar en el icónico duelo final.

Un combate que marcó al cine

La pelea se desarrolla en un escenario único, el Coliseo romano, lo que le da una carga simbólica y visual que refuerza la tensión entre ambos personajes. La escena, que dura cerca de 10 minutos, destaca por su realismo, ya que no utiliza efectos especiales y se centra completamente en las habilidades físicas de los actores.

El enfrentamiento combina distintos estilos de combate: el Jeet Kune Do de Bruce Lee, basado en la fluidez y adaptabilidad, frente al karate tradicional de Chuck Norris, más estructurado y disciplinado.

Bruce Lee, además de protagonizar la cinta, tuvo control creativo como director y guionista, lo que le permitió plasmar su visión sobre las artes marciales y el combate como una expresión filosófica, más allá de la técnica.

Una escena que se volvió leyenda

El desenlace del combate, en el que el personaje de Norris es derrotado, no solo cierra la historia, sino que consolida el legado de la escena como un referente del cine de artes marciales.

La secuencia ha sido reconocida durante décadas por su intensidad, ejecución y significado dentro del género.

A más de 50 años de su estreno, la pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris sigue siendo considerada un clásico, influyendo en generaciones de películas y consolidando a ambos como íconos del cine de acción.