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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Abelardo de la Espriella

Frustran presunto atentado contra el candidato Abelardo de la Espriella en Colombia: persona armada se hizo pasar por escolta en acto de campaña

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
El candidato Abelardo de la Espriella se encontraba en Envigado, Antioquia, adelantando su campaña presidencial.

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia dio a conocer este miércoles que se frustró un presunto atentado en su contra en medio de un acto político mientras se encontraba en el municipio de Envigado, departamento de Antioquia.

Según señala el comunicado, una persona fue encontrada con armas y elementos de vigilancia como binoculares mientras se llevaba a cabo el evento en la ciudad de Envigado.

Al momento de identificarse, el hombre dijo ser un miembro del equipo de seguridad del candidato de derecha, sin embargo, los oficiales corroboraron que esa información era falsa.

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Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”, indicó la campaña de De la Espriella.

La campaña reconoce la reacción inmediata de las autoridades presentes y reitera que Abelardo de la Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático”, agregó.

En ese sentido, la campaña alertó sobre la “gravedad de estos hechos” lo que “aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña”.

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A su vez, reconocieron la rápida reacción del cordón de seguridad alrededor del candidato en el municipio antioqueño.

Cabe recordar que el próximo 31 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia.

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