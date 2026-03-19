Vigilancia las 24 horas y alertas en tiempo real con ayuda de la IA: así funcionan los robots humanoides que buscarán mejorar la seguridad en Bogotá

La capital colombiana presentó este jueves un nuevo sistema para mejorar la seguridad de la ciudad, una ayuda que contará con mucha tecnología e inteligencia artificial.

A Bogotá llegaron los robots humanoides que se convertirán en una ayuda para mejorar la seguridad de la ciudad sin reemplazar al personal humano que ya se encarga de esto.

'Vicente', así es como se conoce a uno de los robots humanoides que cuya labor es apoyar con las labores de vigilancia en su entorno.

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Este robot cuenta con sensores de movimiento, un dispositivo que lo hacen correr y caminar de manera autónoma y cámaras de alta definición.

Además, también está equipado con un sistema para identificar comportamientos sospechosos y puede emitir alertas en tiempo real para prevenir de posibles incidentes gracias a la inteligencia artificial.

Unas de sus características más importantes es que tiene una capacidad para operar durante 24 horas, por lo que el personal humano no tiene que estar pendiente de él todo el tiempo.

Esto marca un avance tecnológico más para la gran capital colombiana que busca garantizar y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Durante su primer día de demostración, Vicente fue el encargado de explicar su propia labor diciendo: "La seguridad está evolucionando. Hoy la tecnología no reemplaza la seguridad, la hace más precisa, eficiente e inteligente".

Camilo Castiblanco, director general del proyecto, dijo que estos robots humanoides no tiene distracciones o fatiga, pero requiere cambio de la batería para que siga cumpliendo con sus funciones sin restricciones ni problemas.