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Martes, 17 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Precisión y letalidad: así ataca EE. UU. a vehículos iraníes desde el aire con misiles

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: CENTCOM EE. UU.
Foto: CENTCOM EE. UU.
Se trata de un compilado de varios videos desclasificados de ataques a lo que parecen ser camiones militares del régimen iraní que se mueven en medio de una zona boscosa.

Este martes el Comando Central de Estados Unidos publicó un nuevo video de la operación 'Furia Épica' contra el régimen de Irán.

Se trata de un compilado de varios videos desclasificados de ataques a lo que parecen ser camiones militares del régimen iraní que se mueven en medio de una zona boscosa de la república islámica.

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"Las fuerzas estadounidenses continúan buscando y destruyendo objetivos iraníes que representan una amenaza para los estadounidenses y los países vecinos de Irán", dice el CENTCOM en sus redes sociales.

La operación 'Furia Épica' continúa en Medio Oriente y el jefe del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, entregó un nuevo balance sobre la Operación Furia Épica en Medio Oriente contra el régimen de Irán.

En un mensaje en las redes sociales del CENTCOM, Cooper aseguró que más de 100 buques del régimen iraní han sido hundidos en el fondo del mar y que la tarea "aún no ha terminado".

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El comandante añadió que pilotos de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines han realizado colectivamente más de 6.000 vuelos de combate, "demostrando la capacidad inigualable de la fuerza conjunta de Estados Unidos".

"Mantenemos la superioridad aérea sobre el espacio aéreo iraní… Los ataques de EE. UU. y sus socios están logrando exactamente lo que se pretende", indicó.

Además, dijo que el régimen de Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países desde que comenzó la guerra.

Además, indicó que se concentran esfuerzos para "desmantelar la amenaza que Irán representa desde hace décadas para la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz"

'Furia Épica' comenzó el pasado 28 de febrero con apoyo de Israel contra la amanzana del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

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