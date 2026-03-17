Israel asegura que abatió Alí Larijani, jefe del seguridad del régimen iraní: “se ha unido en las profundidades del infierno a Jamenei”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este martes que las Fuerzas de Defensa de su país eliminaron a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y al general que comanda la milicia islamista Basij.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y (el general Gholamreza) Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Katz en un mensaje de video.

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La figura de Alí Larijani es una pieza clave de la república islámica y uno de los ideólogos más importantes del régimen de los ayatolás.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Esta baja de gran importancia se suma a la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de la campaña israeloestadounidense el 28 de febrero.

Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei", agregó Katz, quien además señaló que él mismo y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado instrucciones al ejército "de perseguir sin descanso a los dirigentes del régimen de terror y de opresión de Irán".

La oficina del jefe de Gobierno también publicó una foto de este al teléfono con el lema "el primer ministro Benjamin Netanyahu ordena la eliminación de altos responsables del régimen iraní".

Por su parte, las FDI señalaron en redes sociales: "Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y líder de facto del régimen, ha sido eliminado. A lo largo de los años, Larijani fue considerado una de las figuras más veteranas y de mayor rango dentro del liderazgo del régimen iraní, y era un colaborador cercano del Líder Supremo Ali Jamenei".

"Durante la ola más reciente de protestas contra el régimen terrorista iraní, Larijani supervisó personalmente la masacre que se llevó a cabo contra los manifestantes iraníes", añadieron.

Larijani amenazó la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió Larijani en la red X.

Anteriormente, Larijani había dicho que su país estaba preparado para una "larga guerra".

Apenas el viernes el líder iraní había apareció en una concentración en Teherán, junto con otros mandos, y desestimó los últimos ataques efectuados por Israel y Estados Unidos como un acto de "desesperación".

Larijani dijo en ese acto que Trump "no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte".