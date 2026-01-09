Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el buque petrolero Olina que incautó en el Caribe, cerca de Trinidad, regresa a Venezuela y que el crudo que transportaba será vendido.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario informó que: “Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”.

El jefe de Estado confirmó que “este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del Gran Acuerdo Energético, que hemos creado para este tipo de ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Este viernes, en horas más tempranas, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación del buque petrolero Olina en el Caribe.

Esta incautación se convirtió en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘no hay refugio seguro para los criminales’”, dijo el Comando Sur en el Comando Sur.

Y añadió que los soldados partieron desde uno de los destructores que Trump envió al Caribe semanas atrás.

"En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes", precisó.