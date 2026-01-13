NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Gobierno de EE. UU. declara como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: AFP
En noviembre de 2025, el presidente Trump firmó un decreto orientado a adoptar medidas contra este movimiento panislámico, creado en Egipto en 1928 y que posteriormente se expandió por diversos países del mundo árabe.

El Gobierno de Estados Unidos declaró este martes como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania.

Dicha solicitud fue promovida durante años tanto por aliados árabes como por sectores conservadores estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, explicó en un comunicado que estas designaciones forman parte de las primeras acciones dentro de una “estrategia permanente” para frenar la violencia y la inestabilidad generadas por las filiales del grupo en distintas regiones.

La decisión conlleva el congelamiento de cualquier bien que los Hermanos Musulmanes posean en territorio estadounidense, además de sanciones para quienes realicen transacciones con la organización.

En contraparte, desde Egipto, la rama local del movimiento anunció que recurrirá a instancias legales para impugnar la medida y reiteró su rechazo a la violencia, asegurando que nunca ha representado una amenaza para Estados Unidos.

"Esta designación no tiene sustento ni corresponde a la realidad. Es consecuencia de presiones externas, especialmente de Emiratos Árabes Unidos e Israel, que buscan influir en la política estadounidense para favorecer intereses ajenos al pueblo de Estados Unidos", afirmó el grupo en un comunicado difundido en redes sociales.

Cuando el Departamento de Estado de EE. UU. designa a un grupo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se activan de inmediato tres consecuencias legales principales:

  • Bloqueo de Activos: Se ordena a todas las instituciones financieras bajo control estadounidense que congelen los fondos y activos que la organización posea en dichas entidades.
  • Prohibición de Apoyo Material: Se convierte en un delito federal proporcionar a sabiendas "apoyo o recursos materiales" al grupo (esto incluye dinero, entrenamiento, equipo, asesoría o transporte).
  • Restricciones de Inmigración: Los miembros y representantes de la organización tienen prohibida la entrada a Estados Unidos y, si ya se encuentran en el país, son sujetos a deportación.

