NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Petróleo

"La economía en Venezuela se está perdiendo grandes oportunidades de desarrollo": exdirectivo de PDVSA sobre reforma de la ley de hidrocarburos

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Colaboradores de la dictadura venezolana - Foto: EFE
La iniciativa del parlamento chavista se produce semanas después de la ofensiva militar de Estados Unidos en territorio venezolano la cual dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Asamblea Nacional de la dictadura venezolana aprobó el pasado jueves la reforma de la ley de hidrocarburos, y abre así el sector petrolero a la privatización.

Esta iniciativa del parlamento chavista se produce semanas después de la ofensiva militar de Estados Unidos en territorio venezolano la cual dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sobre este tema, Juan Fernández, experto petrolero y exdirectivo de PDVSA, dijo en el programa La Tarde de NTN24: “En Venezuela no producimos la gasolina que consumimos... Tenemos que ir más al cambio real del modelo económico del país”

Posteriormente, el también fundador del movimiento La Gente del Petróleo, cuestionó: “¿Cómo me voy a sentar con el que me expropió? No han pagado el daño que económicamente hicieron, producto de un arbitraje... Hay más de 11.000 millones de dólares en reclamos”.

Antes de finalizar con el espacio de preguntas y respuestas, Fernández quien por más de 18 años formó parte del staff de gerentes de PDVSA, añadió: “La economía en Venezuela se está perdiendo grandes oportunidades de desarrollo”.

Así como Fernández, varios expertos en la materia coinciden en que los intereses de Estados Unidos en el petróleo venezolano han experimentado un cambio drástico en enero de 2026, marcado por una nueva fase de apertura comercial tras eventos políticos recientes en el país caribeño.

