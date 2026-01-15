"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Ana Julia Jatar, editora adjunta de El Tiempo Latino en Washington DC, ofreció una entrevista en NTN24 en donde analizó el encuentro entre la líder de la democracia y Noble de Paz, María Corina Machado, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en territorio estadounidense.

Según Jatar, la reunión entre Machado y Trump podría considerarse la “más trascendental en la larga lucha de la oposición venezolana por recuperar la democracia y la libertad” del país.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela o

“Hemos andado un largo camino (...) pero queda mucho por recorrer, por eso es que esta reunión es tan importante. Todavía hay presos políticos en Venezuela, todavía el organismo de represión está intacto, todavía no se ha definido un camino claro para ir de la opresión a la democracia. Sin embargo, tenemos la fe y la esperanza que después del día de hoy haya un cambio radical”, señaló.

La analista indicó, basada en cifras de encuestas, que más del 90% de los venezolanos está de acuerdo con la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN "Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen o

“Es más o menos la misma cantidad, en el 90.2% de los venezolanos, que considera que Delcy Rodríguez no es quien debe dirigir la transición (...) la transición no se puede dar sin el respeto a la soberanía, sin el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, quien ya dijo y ha dicho en varias ocasiones que su líder máxima es la que se está sentado hoy en la Casa Blanca a conversar privadamente con el presidente Donald Trump”, añadió.

Concluyó con la frase: “Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición”.