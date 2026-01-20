NTN24
Actor

Actor Matthew McConaughey registró sus frases célebres para evitar su uso sin consentimiento por parte de la inteligencia artificial

enero 20, 2026
Por: Diana Pérez
Matthew McConaughey | Foto: EFE
Matthew McConaughey | Foto: EFE
Esta iniciativa se suma a las preocupaciones que tienen otros artistas como Tom Hanks, quien en el pasado ha expresado peligros en el uso de la IA.

Este martes se conoció que el reconocido actor estadounidense Matthew McConaughey decidió registrar sus frases más conocidas para evitar que sean usadas por la inteligencia artificial.

De acuerdo con la revista Variety, una de las frases que el intérprete de 'Interestelar' decidió registrar es "Alright, alright, alright", la cual usó su personaje David Wooderson en la cinta 'Dazed and Confused'.

Esto lo hizo para que la inteligencia artificial no pueda usar sin consentimiento la frase en alguna de sus creaciones.

Según los abogados de la estrella de Hollywood, es la primera vez que un actor hace uso de la ley de marcas para proteger su imagen o algo relacionado a su imagen de la IA.

Para proteger su marca, McConaughey presentó extractos de su voz y unos videos ante las autoridades correspondientes en Estados Unidos para patentar la icónica frase.

El medio The Wall Streeth Journal informó que el ganador del premio Oscar registró tanto su voz como imagen junto a la popular frase de la película de 1993.

o

Hasta ahora, McConaughey ha obtenido ocho autorizaciones por parte de la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos.

Esto quiere decir que los clips en los que sale en el porche o en donde está sentando frente a un árbol o incluso un fragmento en el que se escuchen sus celebres frases "Alright, alright, alright" y "Just keep livin’, right?" no podrán ser usadas por la IA.

En un comunicado recogido por varios medios locales, Matthew señaló que tanto él como su equipo quieren "saber que, cuando se use mi voz o mi imagen, es porque lo he aprobado y autorizado".

"Queremos fijar un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo con inteligencia artificial", añade el texto.

El actor de 'Cómo perder a un hombre en 10 días' explicó que esto lo hace en medio de un contexto en el que mientras todos intentan averiguar cómo lidiar con el mal uso de IA, tanto él como su equipo quieren evitar tener que llevar esto a un caso ante un tribunal.

Esta iniciativa se suma a las preocupaciones que tienen otros artistas como Tom Hanks, quien en el pasado ha expresado peligros en el uso de la IA.

