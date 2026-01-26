Millonarios tendría en su lista tres candidatos para reemplazar a Hernán Torres: uno de ellos tiene pasado en La Vinotinto

En el inicio de la Liga BetPlay Apertura 2026, Millonarios no la pasa nada bien, pues hace parte de los cinco equipos que siguen sin sumar puntos en el comienzo del futbol colombiano. En sus dos primeras salidas, los “Embajadores” han caído ante el Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

El rendimiento ha comenzado a desatar preocupación en la afición del conjunto “Albiazul”, que no quiere repetir la situación vivida durante el último semestre de 2025, donde los resultados tampoco estuvieron a su favor.

En ese sentido, se ha comenzado a cuestionar el trabajo del entrenador Hernán Torres quien, de no comenzar a sumar puntos en la próxima fecha, pondría en riesgo su continuidad en la escuadra capitalina.

Aunque de momento el técnico ibaguereño de 64 años cuenta con el apoyo de los dirigentes para seguir al mando del equipo "Embajador", se han comenzado a rumorar los nombres que Millonarios tendría en su radar para reemplazarlo en caso de que el equipo no levante cabeza en las próximas fechas del fútbol colombiano.

Dentro de los entrenadores que el equipo capitalino tendría como alternativa para reemplazar a Hernán Torres, se encuentra uno con paso por la selección de Venezuela.

De acuerdo a la información compartida por el periodista Sebastián Heredia en el programa Voces del Deporte de La FM, se trata de Rafael Dudamel, técnico venezolano de 53 años.

Y es que el exentrenador de La Vinotinto ha dejado una buena impresión en su paso por el fútbol colombiano, pues de los tres equipos que ha dirigido ha logrado salir campeón con dos: el Deportivo Cali (2021-II) y el Atlético Bucaramanga (2024-I). Su palmarés lo convierte en uno de los favoritos para asumir la dirección técnica ante una eventual salida de Torres.

El argentino Ariel Holan es otro de los candidatos para liderar a Millos. El nacido en Buenos Aires cuenta con un amplio recorrido como entrenador, pues ha tenido la oportunidad de dirigir equipos en Argentina, México, Brasil, Chile y Ecuador.

Su paso por Independiente de Avellaneda fue el más exitoso, pues con esta escuadra alcanzó dos títulos a nivel internacional, la Copa Sudamericana (2017) y la Copa Suruga Bank (2018).

Gustavo Álvarez, también argentino, es otro de los nombres que suena para asumir este cargo en la escuadra azul. No es para menos, pues en su último paso por Chile, fue campeón durante tres años de manera consecutiva, con Huachipato en Liga de Primera en 2023, Copa (2024) y Supercopa (2025) con Universidad de Chile.

Por ahora, el equipo continuará a cargo de Hernán Torres, que, en su visita al Deportivo Pasto, el próximo miércoles 28 de enero, espera sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay Apertura 2026.