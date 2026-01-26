NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: EFE
Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: EFE
Millonarios

Millonarios tendría en su lista tres candidatos para reemplazar a Hernán Torres: uno de ellos tiene pasado en La Vinotinto

enero 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las derrotas consecutivas han comenzado a desatar preocupación en la afición del conjunto “albiazul”.

En el inicio de la Liga BetPlay Apertura 2026, Millonarios no la pasa nada bien, pues hace parte de los cinco equipos que siguen sin sumar puntos en el comienzo del futbol colombiano. En sus dos primeras salidas, los “Embajadores” han caído ante el Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

o

El rendimiento ha comenzado a desatar preocupación en la afición del conjunto “Albiazul”, que no quiere repetir la situación vivida durante el último semestre de 2025, donde los resultados tampoco estuvieron a su favor.

En ese sentido, se ha comenzado a cuestionar el trabajo del entrenador Hernán Torres quien, de no comenzar a sumar puntos en la próxima fecha, pondría en riesgo su continuidad en la escuadra capitalina.

Aunque de momento el técnico ibaguereño de 64 años cuenta con el apoyo de los dirigentes para seguir al mando del equipo "Embajador", se han comenzado a rumorar los nombres que Millonarios tendría en su radar para reemplazarlo en caso de que el equipo no levante cabeza en las próximas fechas del fútbol colombiano.

Dentro de los entrenadores que el equipo capitalino tendría como alternativa para reemplazar a Hernán Torres, se encuentra uno con paso por la selección de Venezuela.

De acuerdo a la información compartida por el periodista Sebastián Heredia en el programa Voces del Deporte de La FM, se trata de Rafael Dudamel, técnico venezolano de 53 años.

Y es que el exentrenador de La Vinotinto ha dejado una buena impresión en su paso por el fútbol colombiano, pues de los tres equipos que ha dirigido ha logrado salir campeón con dos: el Deportivo Cali (2021-II) y el Atlético Bucaramanga (2024-I). Su palmarés lo convierte en uno de los favoritos para asumir la dirección técnica ante una eventual salida de Torres.

El argentino Ariel Holan es otro de los candidatos para liderar a Millos. El nacido en Buenos Aires cuenta con un amplio recorrido como entrenador, pues ha tenido la oportunidad de dirigir equipos en Argentina, México, Brasil, Chile y Ecuador.

Su paso por Independiente de Avellaneda fue el más exitoso, pues con esta escuadra alcanzó dos títulos a nivel internacional, la Copa Sudamericana (2017) y la Copa Suruga Bank (2018).

o

Gustavo Álvarez, también argentino, es otro de los nombres que suena para asumir este cargo en la escuadra azul. No es para menos, pues en su último paso por Chile, fue campeón durante tres años de manera consecutiva, con Huachipato en Liga de Primera en 2023, Copa (2024) y Supercopa (2025) con Universidad de Chile.

Por ahora, el equipo continuará a cargo de Hernán Torres, que, en su visita al Deportivo Pasto, el próximo miércoles 28 de enero, espera sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay Apertura 2026.

Temas relacionados:

Millonarios

Fútbol colombiano

Liga BetPlay Dimayor

La Vinotinto

Rafael Dudamel

Técnico

Entrenador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una modalidad que desde hace años se ha dado": experto sobre denuncia de Nayib Bukele sobre extorsiones desde cárcel en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Economia ambiental-Foto: Canva
Cambio Climático

2025: el año en que el clima extremo pasó la factura más alta al planeta

Foto de referencia (AFP)
Régimen de Maduro

¿Ataque de EE. UU. a instalación en Zulia desenmascaró la debilidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela?: "no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada"

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Economia ambiental-Foto: Canva
Cambio Climático

2025: el año en que el clima extremo pasó la factura más alta al planeta

Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo en Venezuela

Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano tras tomar el control del sector al capturar a Maduro

Foto de referencia (AFP)
Régimen de Maduro

¿Ataque de EE. UU. a instalación en Zulia desenmascaró la debilidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela?: "no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada"

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Militares en Groenlandia - AFP
Groenlandia

En medio de amenazas de Trump, el Ejército de Dinamarca desplegó "por primera vez" unidades de élite en Groenlandia

Vuelos de avión económicos - Foto Freepik
Vuelos

EE.UU. emite nueva alerta ante "riesgo potencial" por actividades militares en espacio aéreo de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre