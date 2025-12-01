"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el equipo de Seguridad Nacional para discutir sobre Venezuela, informó la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional sobre este tema y sobre muchos otros asuntos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar del gobierno de Estados Unidos especializado en Latinoamérica y exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre Venezuela, la reunión "es una última oportunidad para decirle al presidente cuáles son las opciones que tiene, cuál es el impacto”. “Es una reunión política", mencionó.

Donehoo explicó que "el jefe de Estado Mayor Conjunto le dirá cuáles son sus opciones militares. Otros tal vez le dirán cuáles son sus opciones de otras organizaciones encubiertas".

"Esperaríamos que estas decisiones ya se lleven a cabo en los días que vienen durante esta semana. Yo creo que hay todavía un chance de que no tome la decisión de hacer una acción bélica", afirmó.

Sin embargo, Donehoo advirtió que "la reunión que sostuvo por teléfono con el señor Maduro parece que no decidió el tema".

“Si hubiese salido bien, ya el señor Trump nos lo hubiese dicho. Por eso creo que hay que asumir que no salió de la manera que él quiso, con lo que él estaba esperando. Y por eso estamos viendo el incremento de presión, tanto con lo del espacio aéreo, con otros vuelos que hemos visto por parte de diferentes tipos de aviones de guerra estadounidenses, y con otras acciones con los países vecinos, de poner sistemas de radares en países vecinos”, puntualizó.

“Creo que están listos para una acción bélica (...). La situación está presta para un bombardeo por parte de misiles de crucero o de los drones armados que sobrevuelan esta zona, para atacar blancos en territorio venezolano que tengan relación con el narcotráfico”, agregó.