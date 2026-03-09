NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

El conmovedor momento de precandidato presidencial con su mamá tras recibir resultado de la Gran Consulta por Colombia

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Precandidatos a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Precandidatos a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
En medio de los abrazos, la progenitora le dijo a su hijo: "Aquí seguimos, hasta el final contigo, así es, mi campeón... Llore, que llorar es de machos".

Un precandidato presidencial vivió un conmovedor instante junto a su madre tras recibir resultado de ‘la Gran consulta por Colombia’ en medio de las elecciones que tuvieron lugar el domingo.

o

Si bien Paloma Valencia se consolidó como la ganadora de dichos comicios, la gran revelación la dio el aspirante Juan Daniel Oviedo, quien superó el millón de votos.

Posterior a los resultados, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) tuvo un emotivo momento con su progenitora al abrazarla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad.

En medio de ese abrazo, la madre de Oviedo le dijo a su hijo: “Aquí seguimos, hasta el final contigo, así es, mi campeón... Llore, que llorar es de machos”.

A su vez, durante la celebración por el triunfo de Valencia, algunos asistentes comenzaron a gritar “¡Vice, vice!” a Juan Daniel Oviedo, lo que despertó especulaciones sobre la posibilidad de que sea su fórmula vicepresidencial.

o

Horas antes de la consulta, Oviedo tuvo una discusión vía X (Twitter) con Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y participante de la consulta Frente por la Vida.

El cruce de palabras, marcado por ataques directos y alusiones familiares, inició cuando Quintero, en su perfil en X, declaró: “Votar por Oviedo es sumarle un voto a Uribe”.

Oviedo, por su parte, reaccionó con la siguiente réplica: “’Periodicazo’ para ti por polarizar. Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá”.

En un intento de elevar la discusión, Quintero, mencionó: “Muy lindo y todo pero esa no es la consulta de tu mamá sino la de Uribe. ‘Periodicazo’ para ti por tratar de engañar a la gente”.

El remate del ‘rifirrafelo dio Oviedo, que de manera elegante contestó: “Con mi mamá no te metas. Ella sí es una cosa seria. Suerte mañana... y que te gane un rayo. Vota Oviedo”.

o

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

"Quiero ser la presidenta de los informales. Mi política más importante estará dirigida a ellos: tendrán crédito, oportunidades y cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de esta economía productiva y que no estarán solos", dijo la aspirante en sus redes sociales.

Así las cosas, con el 95% de las mesas escrutadas, Valencia, del partido opositor Centro Democrático, superó los 3 millones de votos. La candidata se medirá en la primera vuelta de las presidenciales el próximo domingo 31 de mayo.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Consulta

Redes

Video

Comicios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Política

Ver más
Elecciones en Colombia

Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
México

¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

Nasry Asfura y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Trump llenó de elogios al presidente de Honduras tras reunirse en Florida: lo llamó "amigo" y aseguró que ganó las elecciones por su apoyo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
PDVSA - Foto: AFP
PDVSA

PDVSA de Venezuela anuncia nuevos convenios con Estados Unidos para "promover" el suministro de petróleo

Shakira | Foto AFP
Shakira

Shakira fue incluida en la lista de los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

Petro - EFE
Gobierno Petro

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Wendy - Foto Cumbres Blancas
Conservación

Wendy Franco: la colombiana que desafió la montaña y subió el glaciar Santa Isabel sin prótesis

Delcy Rodríguez - AFP
Maduro capturado

"Me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero": Delcy Rodríguez sobre encuentro con el jefe del Comando Sur que capturó a Maduro

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos EFE
Claudia Sheinbaum

“Me llamó para preguntarme qué pasa en México”: Claudia Sheinbaum habló con el presidente de Estados Unidos tras la muerte de ‘El Mencho’

Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
La Habana

"Hay muertos y muchísimos heridos": ONG Prisoner Defenders denuncia represión del régimen cubano en cárcel de alta seguridad de La Habana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre