El conmovedor momento de precandidato presidencial con su mamá tras recibir resultado de la Gran Consulta por Colombia

Un precandidato presidencial vivió un conmovedor instante junto a su madre tras recibir resultado de ‘la Gran consulta por Colombia’ en medio de las elecciones que tuvieron lugar el domingo.

VEA TAMBIÉN Claudia López y Roy Barreras se imponen en sus consultas presidenciales con votaciones inferiores a las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo o

Si bien Paloma Valencia se consolidó como la ganadora de dichos comicios, la gran revelación la dio el aspirante Juan Daniel Oviedo, quien superó el millón de votos.

Posterior a los resultados, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) tuvo un emotivo momento con su progenitora al abrazarla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad.

En medio de ese abrazo, la madre de Oviedo le dijo a su hijo: “Aquí seguimos, hasta el final contigo, así es, mi campeón... Llore, que llorar es de machos”.

A su vez, durante la celebración por el triunfo de Valencia, algunos asistentes comenzaron a gritar “¡Vice, vice!” a Juan Daniel Oviedo, lo que despertó especulaciones sobre la posibilidad de que sea su fórmula vicepresidencial.

Horas antes de la consulta, Oviedo tuvo una discusión vía X (Twitter) con Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y participante de la consulta Frente por la Vida.

El cruce de palabras, marcado por ataques directos y alusiones familiares, inició cuando Quintero, en su perfil en X, declaró: “Votar por Oviedo es sumarle un voto a Uribe”.

Oviedo, por su parte, reaccionó con la siguiente réplica: “’Periodicazo’ para ti por polarizar. Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá”.

En un intento de elevar la discusión, Quintero, mencionó: “Muy lindo y todo pero esa no es la consulta de tu mamá sino la de Uribe. ‘Periodicazo’ para ti por tratar de engañar a la gente”.

El remate del ‘rifirrafelo dio Oviedo, que de manera elegante contestó: “Con mi mamá no te metas. Ella sí es una cosa seria. Suerte mañana... y que te gane un rayo. Vota Oviedo”.

VEA TAMBIÉN Así quedó conformado por partidos políticos el Senado de Colombia o

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

"Quiero ser la presidenta de los informales. Mi política más importante estará dirigida a ellos: tendrán crédito, oportunidades y cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de esta economía productiva y que no estarán solos", dijo la aspirante en sus redes sociales.

Así las cosas, con el 95% de las mesas escrutadas, Valencia, del partido opositor Centro Democrático, superó los 3 millones de votos. La candidata se medirá en la primera vuelta de las presidenciales el próximo domingo 31 de mayo.