Giorgia Meloni fija postura de Italia sobre ataques de Estados Unidos al régimen de Irán: permitirá uso limitado de bases militares

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, rompió el silencio este jueves sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y sobre la situación en Medio Oriente.

Meloni, quien no se había pronunciado sobre la operación de Estados Unidos e Israel que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei, anunció que enviará asistencia de defensa aérea a los países del Golfo afectados por los ataques del régimen iraní lanzados en represalia contra los ataques estadounidenses e israelíes.

En una entrevista con la radio RTL 102.5, Meloni dijo: "Italia, al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo”.

"Estamos hablando claramente de defensa, de defensa aérea, no sólo porque son naciones amigas, sino porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados italianos que debemos proteger", indicó. "Y el Golfo es vital para el suministro de energía a Italia y Europa", agregó.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, dijo el jueves al Parlamento que Italia enviaría, junto con Francia, España y los Países Bajos, activos navales para defender a Chipre, miembro de la UE, "en los próximos días".

A su vez, la primera ministra sostuvo que “no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra”.

A Meloni también le preguntaron sobre la posible implicación en la guerra de las tres bases militares estadounidenses en Italia.

Dijo que ya tenían autorización para "operaciones sin bombardeos" y que cualquier cambio al respecto tendría que ser considerado por su gobierno y probablemente por el parlamento italiano.

Pero "hasta el momento no tenemos ninguna solicitud en este sentido", añadió, según una declaración confirmada por Crosetto al Parlamento.

Al dirigirse al Parlamento el jueves por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, explicó que algunas naciones estratégicas del Golfo "han solicitado formalmente el apoyo de Italia para fortalecer sus capacidades de defensa aérea contra los ataques procedentes de Irán".

"En esas regiones se encontraban decenas de miles de italianos, entre civiles y militares", afirmó.

Hasta ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ayudado a unos 10.000 italianos a abandonar las zonas de riesgo, dijo.