Jueves, 05 de marzo de 2026
Fútbol

La UEFA retrasa la decisión sobre la sede de la Finalissima España-Argentina ante la incertidumbre sobre Catar

marzo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo Finalissima - Foto AFP
Londres sería favorita para albergar el partido, aunque Roma y Milán también podrían estar dentro de las opciones.

La decisión sobre si se disputará la Finalissima entre las selecciones de fútbol de España y Argentina, así como el lugar en el que se jugaría, no se tomará hasta finales de la próxima semana, dijo la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) el jueves en medio de un escenario de continua incertidumbre sobre la capacidad de Catar para acoger el partido.

El partido estrella entre la campeona de Europa, España, y la ganadora de la Copa América, Argentina, estaba previsto inicialmente para el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, capital de Catar.

Sin embargo, la celebración del partido en ese país árabe se ha vuelto cada vez más improbable después de que la Asociación de Fútbol de Catar (QFA por sus siglas en inglés) suspendiera indefinidamente los torneos de fútbol luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen Irán y los misiles de represalia lanzados contra la península árabe.

Prensa local, entretanto, ha asegurado que Catar ha estado presionando con fuerza para que el partido se mantenga en Doha, teniendo en cuenta que se ha realizado una importante inversión económica y en otros aspectos para lograr acoger el evento.

Cualquier cambio, cabe resaltar, requeriría el acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la UEFA, la Conmebol, la FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales que han realizado un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se espera una decisión definitiva para finales de la próxima semana. En este momento, no se está barajando ninguna sede alternativa", contó la UEFA en un comunicado sobre la Finalissima.

La RFEF, consciente de que el parón internacional de marzo es fundamental para la preparación de la Copa Mundial que se celebrará en Norteamérica entre junio y julio, ha estado presionando para que se aclare la situación, considerando que sólo quedan tres semanas para jugarse el partido.

Algunos medios británicos han informado, por su parte, que Londres es favorita para albergar el partido, aunque medios españoles aseguraron que Roma y Milán también están dentro de las opciones.

El estadio de Wembley acogió la edición anterior en 2022 en la que Argentina venció a Italia, pero el 27 de marzo está previsto que se dispute allí un partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay. No obstante, Londres cuenta con otros estadios capaces de albergar el partido.

Temas relacionados:

Fútbol

Selección Argentina

Selección de España

UEFA

FIFA

