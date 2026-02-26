NTN24
Cártel de Sinaloa

EE. UU. publica recompensa por 10 millones dólares por los hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Recompensas | Foto @StateINL
El Departamento de Justicia los acusa de “narcoterrorismo, conducción de una empresa criminal continua y conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana”.

Estados Unidos anunció este jueves sendas recompensas por cinco millones de dólares para lograr la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, capos del cártel mexicano de Sinaloa, acusados principalmente por "narcoterrorismo".

Ambos están acusados de controlar desde hace 15 años el narcotráfico en la frontera de la ciudad de Tijuana, específicamente en el norte de Baja California.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos declaró el año pasado que el fentanilo es un potente opioide y se considera como un arma de destrucción masiva, de esa forma declaró al cártel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el comunicado.

René Arzate García, alias "La Rana", y su hermano Alfonso, "Aquiles", fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014, y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro por “Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucrada en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas”.

El Departamento de Justicia anunció en un comunicado paralelo una actualización de los cargos de 2014, con las nuevas acusaciones por "narcoterrorismo" y "apoyo material terrorista" con el objeto de hacer entrar "cantidades masivas" de drogas en Estados Unidos.

Por su parte, James Nunnallee, agente especial de la DEA en San Diego, en una rueda de prensa aseguró que los hermanos Arzate García tienen “sus días como narcoterroristas están contados”, advirtió.

Cabe resaltar que el mundo del narcotráfico mexicano se vio alterado esta semana con la operación contra su figura principal, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho".

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

La operación terminó con la muerte de decenas de agentes policiales y soldados, así como de sicarios que protegían a "El Mencho" en medio de temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.

