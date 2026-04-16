Así han sido las reacciones llenas de orgullo a video de María Corina Machado hablando francés en su visita a París: "Es la representante de Venezuela que necesitamos"

Durante las últimas horas, muchos usuarios de redes sociales como X, Instagram, Facebook y Tiktok, han reaccionado a un video de María Corina Machado, líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de Paz, hablando francés fluido en su visita a París.

En el audiovisual se evidencia a la líder de la democracia en Venezuela y Premio Nobel de la Paz pronunciando el mencionado idioma ante periodistas y un dirigente político del país europeo.

"Ella es increíble, de verdad es la representante que necesitamos en nuestro país", dijo una usuaria de la red social Instagram.

"Demuestra estar a la altura, está sumamente preparada, todos lo saben, pero algunos se hacen de la vista gorda", expresó otro usuario, en X.

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"Te estamos esperando acá, en unas elecciones presidenciales todo el país votará por ti, vamos María Corina", añadió otra usuaria en X.

Así las cosas, la apodada 'dama de hierro' demuestra un manejo impecable del idioma en encuentros de alto nivel y entrevistas con medios internacionales.

La fundadora del partido político Vente Venezuela habla español (lengua nativa), inglés y también francés, de manera fluida.

Recientemente, el presidente francés la recibió en el Palacio del Elíseo para discutir la necesidad de una transición democrática y pacífica en Venezuela.

La gira europea actual de Machado, aparte de Francia, incluye una próxima parada en Madrid, España.